Türk Dünyası'nın 'Merkezî Seçim Otoriteleri Danışma Platformu' kuruldu

Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkezî Seçim Otoriteleri Danışma Platformu toplantısı, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde yapıldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkezî Seçim Otoriteleri Danışma Platformu imza töreninde konuştu.

Türk dünyasının ortak geleceği adına atılmış güçlü ve anlamlı bir adıma tanıklık edildiğini söyleyen Yener, "Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkezî Seçim Otoriteleri Danışma Platformu’nun kurulması vesilesiyle burada toplanmış olmak, bizler için büyük bir onur ve tarihi bir sorumluluktur" açıklamasını yaptı.

Yener, Türkistan şehrinin, yalnızca Kazakistan’ın değil, tüm Türk Dünyası'nın manevi başkentlerinden biri olduğunun altını çizdi:

"Bu kadim şehir, tarih boyunca bilginin, inancın, kültürün ve birliğin merkezlerinden biri olmuştur. Hoca Ahmet Yesevî'nin ilim ve irfanla yoğrulmuş mirası, asırlardır Türk-İslam medeniyetinin temel taşlarından biri olarak bizlere yol göstermeye devam etmektedir.

Böylesine köklü bir geçmişe sahip olan bu şehirde, demokrasinin temelini oluşturan seçim süreçlerine dair iş birliğimizi kurumsallaştırmak, son derece anlamlı ve semboliktir. Burada atılacak imzalar, sadece teknik bir anlaşmayı değil; aynı zamanda ortak tarihimizi geleceğe taşıma iradesini de temsil etmektedir."

"Türk Dünyası önemli hedeflere birlikte yürüyecek"

Türk Dünyası'nın bu mutabakat ile seçim süreçlerinin güvenilirliğini ve şeffaflığını artırmak, bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirmek, karşılıklı danışma ve dayanışmayı kurumsal hale getirmek gibi önemli hedeflere birlikte yürüyeceğini söyleyen YSK Başkanı Yener, "Demokratik sistemlerin olmazsa olmazı olan seçimlerin, halk iradesini doğru ve adil biçimde yansıtması, ancak güçlü kurumlar ve etkili iş birlikleriyle mümkündür. Bu platformun kurulmasıyla birlikte; seçim teknolojileri, denetim mekanizmaları ve eğitim gibi pek çok alanda ortak çalışmalar yürütmeyi, birbirimizden öğrenmeyi ve birlikte gelişmeyi mümkün kılacağız. Bu platform, aynı zamanda seçimlere olan halk güvenini artıracak, demokrasimizin güçlenmesine önemli katkı sunacaktır." dedi.

YSK Başkanı Yener, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu'nun, 75 yılı aşkın bir süredir yürüttüğü seçim süreçlerinden edindiği bilgi ve deneyimi kardeş ülkelerle paylaşmaya ve kardeş ülkelerin tecrübelerinden faydalanmaya hazır olduğunu vurguladı.

"Bu köprü, gelecekte daha da genişleyecek ve kalıcı iş birliklerine vesile olacak"

Başkan Yener, Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Nurlan Abdirov ile birlikte Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliği’ne ve tüm üye ülkelerin değerli başkanlarına teşekkür etti.

Başkan Ahmet Yener, "Türkistan’da atılan bu adımın, Türk Dünyası'nın birlik, beraberlik ve dayanışmasına yeni bir soluk getirmesini temenni ediyorum. Bugün burada kurduğumuz bu köprü, gelecekte daha da genişleyecek ve kalıcı iş birliklerine vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.