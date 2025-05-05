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Türk Dünyası
AA 05.05.2025 12:28

Türk Dünyası Devlet Bale Okulları Festivali Ankara'da yapıldı

Uluslararası Türk Dünyası Devlet Bale Okulları Festivali, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı ev sahipliğinde düzenlendi.

Türk Dünyası Devlet Bale Okulları Festivali Ankara'da yapıldı
[Fotograf: AA]

Hacettepe Üniversitesi'nden (HÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında HÜ Ankara Devlet Konservatuvarı ev sahipliğinde, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının desteğiyle gerçekleştirilen etkinlik, Türk dünyası sanatçılarını bir araya getirdi.

Festivale, Kazakistan'dan Aleksandr Seleznev Almatı Koreografi Okulu, Azerbaycan'dan Bakü Koreografi Akademisi, Kırgızistan'dan Çolponbek Bazarbaev Bişkek Koreografi Okulu ve Özbekistan'dan Özbekistan Devlet Koreografi Akademisi katıldı.

Türk Dünyası Devlet Bale Okulları Festivali Ankara'da yapıldı

Amaç: Türk Dünyası'nın güçlü sanat birikimini zenginleştirmek

Türk dünyasının bale sanatındaki yetkinliğini gösteren festivalde, Türkiye'den Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Mersin Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarının ekipleri sahne aldı.

Türk Dünyası'nın güçlü sanat birikimini ortak paylaşımla zenginleştirmeyi amaçlayan etkinliğin gelecek yıllarda daha geniş katılımla sürdürülmesi planlanıyor.

ETİKETLER
Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Özbekistan Türk Dünyası
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