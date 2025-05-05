Model Türk Devletleri Teşkilatı programı ilk kez düzenlendi

"Model Türk Devletleri Teşkilatı (Model Organization of Turkic States-MOTS)" programı bu yıl ilk kez düzenleniyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki otelde 2 Mayıs'ta başlayan ve 5 Mayıs'a kadar süren etkinlik, çok sayıda oturumun yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Etkinlik, Türk dünyasından 400 öğrenciyi bir araya getirdi.

"Geçmişin mirası, geleceğin umudu" temasıyla düzenlenen MOTS, lise öğrencileri delegelerin TDT kurumlarını ve üye devletleri temsil ettikleri eğitsel bir simülasyon olarak öne çıktı.

Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi hazırlıklı 11. sınıf öğrencisi Miraç Emirhan Aydemir, genel anlamda TDT'ye büyük bir ilgisi olduğunu söyleyerek, "Şu an burada programın genel sekreteri, aynı zamanda kurucusu olarak görev yapıyorum. Amacımız Türkistan bölgesindeki TDT'ye üye olan bütün devletlerden gençleri bir araya getirip, TDT'de konuşulan bütün konuları masaya yatırmak." dedi.

Aydemir, gençler olarak fikirlerini beyan etmelerinin önemli olduğunu düşündüğünü belirterek, "Büyüklerimiz bu konuları konuşuyorlar ama bizim gençler olarak birlik olup, aynı şekilde büyüklerimizin konuştuğu gibi fikirlerimizi beyan etmemiz, 'Gençlik de bunu düşünüyor.' şeklinde kendimizi ifade etmemiz gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Etkinlik dilinin İngilizce olduğunu ve öğrencilerin bu sayede çok fazla pratik yapabildiğini anlatan Aydemir, "Aynı şekilde hem dünyanın hem de Türk devletlerinin şu anda yüzleştiği meseleleri, krizleri, konuları ele aldıkları için yine geniş bir bakış açısına sahip oluyorlar. İşbirliği yapmayı öğreniyorlar." ifadelerini kullandı.

Aydemir, gelecek yıllarda düzenlenecek MOTS etkinliğine katılmak isteyen akranlarına, "Şu anda burada olmalarını çok isterdim gerçekten. Çünkü konferansımızın tüm dünyayı, bütün Türk devletlerini, tüm Türkistan'ı kucaklamasını çok isterdim. Şu an ilk seferimiz olduğu için bütün dünyaya kendimizi gösterememiş olabiliriz. Bütün dünyayı kucaklayamamış olabiliriz. Ancak arkadaşlar umarım seneye, sonraki senelerde Model TDT projemizde siz de yer alırsınız. Sizleri sabırsızlıkla bekliyoruz." mesajını verdi.

"Türünün ilk örneği ki beni gerçekten şaşırtan bir etkinlik"

İstanbul Pertevniyal Lisesi hazırlıklı 9. sınıf öğrencisi Leyla Çayan ise etkinlik için çok büyük bir performans gösterdiklerini vurgulayarak, "Hem amacı olsun hem yöntemleri olsun, katılımcıları olsun çok beğendiğim ve gerçekten ilerideki senelerde de tekrar yapılırsa katılmak istediğim bir etkinlik." dedi.

Çayan, programın hazırlık sürecinin TDT ile ilgili birçok yeni bilgi öğrenmesine katkı sağladığına işaret ederek, tüm öğrencilere, gelecek yıllarda yapılacak MOTS etkinliğine katılma çağrısında bulundu.

İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi hazırlıklı 10. sınıf öğrencisi Feramuz Efe Kabakcı da etkinliğe yönelik, "TDT'ye üye ülkelerin öğrencilerini buluşturmayı başarmış, türünün ilk örneği ki beni gerçekten şaşırtan, hayretler içerisinde bırakan bir etkinlik. Her süreci, her anı en başından beri profesyonelce işliyor benim gördüğüm kadarıyla." dedi.

Kabakcı, sürecin başından itibaren çok eğlendiklerini vurgulayarak, gelecek senelerde okulundan daha fazla bir grubun MOTS etkinliğine katılacağından emin olduğunu söyledi.

"Diplomatik bir ortam oluşturmak bizim en büyük hayalimizdi"

Ankara Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenci Özbek Bibizaynab Turdialieva, etkinlik kapsamında yeni şeyler öğrendiğini belirterek, gelecek senelerde arkadaşlarıyla tekrar MOTS etkinliğine katılmak istediğini söyledi.

Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi hazırlıklı 11. sınıf öğrencisi Muhammed Karahan ise bu tarz projelere katılmayı çok sevdiğini dile getirerek, "Ben burada genel sekreter yardımcısı olarak aslında buraya gelemeyen arkadaşlarımı ve buradaki bütün arkadaşlarımı temsil ediyorum." dedi.

Karahan, etkinlik kapsamındaki bütün akademik ve teknik işlerle, öğrenciler olarak kendilerinin ilgilendiğine dikkati çekerek, "Bu etkinlik arkadaşım Miraç ile bizim yaklaşık 1,5 yıldır hayalini kurduğumuz, emek verdiğimiz ve gerçekten önemsediğimiz bir proje. Çünkü ben şahsen de Türkistan bölgesine çok ilgi duyan biriyim. Ve oradan katılımcıları buraya toplamak, onlarla beraber burada diplomatik bir ortam oluşturmak bizim en büyük hayalimizdi ve şu anda başarıyla ilerliyoruz." diye konuştu.

Gençler olarak bir araya gelerek bilgi paylaşımı yapmanın çok faydalı olduğunu vurgulayan Karahan, "Her adım attığımızda bir sonraki adımı hayal ediyoruz. Seneye bu haberi gördüğümde veya bir arkadaşım bu haberi görüp bana ilettiğinde diyeceğim ki 'Biz burada güzel bir iş çıkardık ve bu sene seni de bekliyoruz.' Gerçekten çok büyük bir emek var, çok büyük bir özveri var." dedi.

MOTS, öğrenciler için farklı bir deneyim sunuyor

10. sınıfa devam eden Kazak öğrenci Ayanat Amangeldi de etkinliğin çok ilgi çekici olduğunu vurguladı.

Amangeldi, etkinlik kapsamında çok eğlendiklerini belirterek, MOTS etkinliği sayesinde farklı bir deneyim kazandığını ifade etti.

Etkinliğin çok fazla hazırlık süreci gerektirdiğine dikkati çeken Amangeldi, gelecek yıllarda düzenlenmesi planlanan MOTS etkinliğine gelmek isteyen akranlarına "endişelenmeleri gereken hiçbir şey olmadığı" mesajını verdi.

Amangeldi, etkinliğin öğrenciler için çok faydalı olduğuna da dikkati çekti.