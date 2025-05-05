Dombra sanatçısı Arslanbek Sultanbekov Ankara'da konser verdi

"Model Türk Devletleri Teşkilatı (Model Organization of Turkic States-MOTS)" programı bu yıl ilk kez düzenlendi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki otelde 2 Mayıs'ta başlayan ve 5 Mayıs'a kadar süren etkinlik, çok sayıda oturumun yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Etkinlik, Türk dünyasından 400 öğrenciyi bir araya getirdi.

"Geçmişin mirası, geleceğin umudu" temasıyla düzenlenen MOTS, lise öğrencileri delegelerin TDT kurumlarını ve üye devletleri temsil ettikleri eğitsel bir simülasyon olarak öne çıktı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen ve Türk dünyasından 400 öğrencinin bir araya geldiği Model Türk Devletleri Teşkilatı (Model Organization of Turkic States-MOTS) etkinlikleri kapsamında, Arslanbek Sultanbekov sahne aldı.

Konserde, Sultanbekov sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sultanbekov'un, istek üzerine iki defa seslendirdiği "Dombıra"ya katılımcılar da eşlik etti.

MOTS, öğrenciler için farklı bir deneyim sunuyor

10. sınıfa devam eden Kazak öğrenci Ayanat Amangeldi de etkinliğin çok ilgi çekici olduğunu vurguladı.

Amangeldi, etkinlik kapsamında çok eğlendiklerini belirterek, MOTS etkinliği sayesinde farklı bir deneyim kazandığını ifade etti.

Etkinliğin çok fazla hazırlık süreci gerektirdiğine dikkati çeken Amangeldi, gelecek yıllarda düzenlenmesi planlanan MOTS etkinliğine gelmek isteyen akranlarına "endişelenmeleri gereken hiçbir şey olmadığı" mesajını verdi.

Amangeldi, etkinliğin öğrenciler için çok faydalı olduğuna da dikkati çekti.