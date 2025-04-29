'Türk Dünyası Birliği Yolunda Ortak Alfabe' Çalıştayı

Çalıştayın protokol üyeleri arasında Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert’in yanı sıra Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği 3. Kâtibi Arslan Charyyev ve Agageldi Allanazarov, Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Azerbaycan Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı Elnur Hüseyinov ve Türkmenistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Özel Kalem Müdürü Serdar Kılıç ile Uluslararası Türk Akademisinin eski Başkan Yardımcısı Erhan Türbedar yer aldı.

Çalıştayın açış programındaki konuşmalar, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman MERT ile toplantıya katılan ülke temsilcileri tarafından yapıldı.

Prof. Dr. Osman MERT konuşmasında, “Ortak Türk Alfabesi”nin Türk dünyası için önemi hakkında bilgiler aktararak söz konusu alfabenin Türk halkları arasındaki birleştirici gücüne dikkat çekti.

Prof. Dr. Osman MERT sözlerinin başında, Türk dünyası için tarihî bir öneme sahip olan bu değerli gelişmenin hayata geçirilmesinde himayeleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve sürecin yönetilmesindeki desteklerinden ötürü Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyet Başkanı Binali Yıldırım’a şükranlarını arz etti.

"Ortak Alfabe Türk dünyası arasındaki uyumu artıracak"

Prof. Dr. Mert, iş birliği ile hareket ettikleri Uluslararası Türk Akademisinin değerli Başkanı Prof. Dr. Şahin Mustafayev’e de teşekkürlerini sundu.

Prof. Dr. Osman Mert ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerimizin yöneticilerinin de ortak alfabe konusunda güçlü bir siyasi irade ortaya koyduklarını belirterek Türk dünyasına yönelik bu kadim gelişmede desteklerini esirgemediklerini vurguladı.

“Ortak Türk Alfabesi”ne geçmenin Türk dünyasını ortak geçmişten ortak geleceğe, ortak paydadan ortak faydaya ulaştırma bakımından stratejik ve tarihî değere sahip olduğunu kaydeden Mert, Türk devletlerinin ortak alfabeye geçme yönündeki somut adımlarından bahsetti.

Özellikle 9-11 Eylül 2024 tarihlerinde Bakü’de yapılan “Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu Üçüncü Toplantısı”nın ehemmiyeti üzerinde duran Prof. Dr. Osman Mert, bu toplantıda 34 harften oluşan “Ortak Türk Alfabesi”nin Türk Devletleri Teşkilatının bünyesinde oluşturulan “Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu” tarafından oy birliğiyle kabul edildiğini hatırlattı.

Mert ayrıca, ortak alfabeyi kullanmanın Türk dünyasında dil birliğini pekiştirmenin yanında kültürel ve edebî ilişkiler ile Türk dünyası arasındaki uyumu artıracağını da ifade etti.

İki oturum şeklinde planlanan çalıştayda “Ortak Türk Alfabesi’nin TDT’ye Üye Ülkelerdeki Yansımaları ve Ortak Türk Alfabesi’nin Kabulü Sonrasında TDT’ye Üye Ülkelerde Yapılan Çalışmalar” ile “Ortak Türk Alfabesi’nin Türk Dünyasına Sağlayacağı Katkılar, Oluşturacağı Stratejik İmkânlar ve Ortak Türk Alfabesi’nin Kabulü Sonrasında Yapılması Gerekenler” bütün yönleriyle ele alındı.

Çalıştaya; Azerbaycan’dan Prof. Dr. Nizami Caferov (Azerbaycan Atatürk Kültür Merkezi Müdürü), Prof. Dr. Nadir Memmedli (TDK Şeref Üyesi, Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi Nesimi Dil Bilimi Enstitüsü Genel Müdürü), Prof. Dr. Asif Hacıyev (Azerbaycan Eğitim Enstitüsüne Bağlı Bilimsel Pedagojik Araştırma Merkezi Başdanışmanı); Kazakistan’dan Prof. Dr. Kuralay Kuderinova (Kazakistan A. Baytursınulı Dil Bilimi Enstitüsü Dil Kültürü Bölüm Başkanı), Gabit Abzalbek (Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı Dil Siyaseti Başkan Yardımcısı); Kırgızistan’dan Prof. Dr. Sırtbay Musayev (Kırgızistan Cumhuriyeti Millî Bilimler Akademisi C. Aytmatov Dil ve Edebiyat Enstitüsü Başuzmanı), Prof. Dr. Turusbek Marazykov (Kırgızistan Cusup Balasagun Kırgız Millî Ü Filoloji Fakültesi Dekanı); Özbekistan’dan Prof. Dr. Kazakbay Yoldoşev (Özbekistan Cumhuriyeti Ali Şir Nevayi Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Ü Öğretim Üyesi), Doç. Dr. Gofir Hamroyev (Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Maneviyat ve Devlet Dili Geliştirilmesi Meseleleri Bölümü Başuzmanı); KKTC’den Prof. Dr. Güner Konedralı (TDK Bilim Kurulu Üyesi, KKTC Atatürk Öğretmen Akademisi Başkanı); Türkiye’den Prof. Dr. Mustafa Öner (TDK Bilim Kurulu Üyesi, Ege Ü Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Nevzat Özkan (TDK Bilim Kurulu Üyesi, Erciyes Ü Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi) ve Prof. Dr. Özgür Kasım Aydmir (TDK Bilim Kurulu Üyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Ü) akademik birikimleriyle katkıda bulundu.