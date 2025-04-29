TEKNOFEST KKTC kapılarını açıyor

XR Deneyim Alanı, Planetaryum, Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı ve daha fazlası TEKNOFEST KKTC’de olacak.

Akdeniz’in eşsiz doğası, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla adından söz ettiren kardeş vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1-4 Mayıs tarihleri arasında TEKNOFEST’e ev sahipliği yapacak, ziyaretçilerine ise hafızalardan silinmeyecek bir deneyim sunacak.

Gökyüzünü fetheden milli gururumuz yerli üretimler ve efsaneleşmiş hava araçlarının yer aldığı hava araçları sergisi, ziyaretçilere uzayın derinliklerine uzanan eşsiz bir seyahat ve görsel bir şölen sunacak planetaryum, birbirinden etkileyici tam 6 farklı XR teknolojisi ile gerçeklerine birebir benzeyen ortamlarda bilim insanlarının gözünden birçok deneyimin yaşanacağı XR Deneyim Alanı, gelişmiş görsel ve işitsel teknik altyapısıyla Kıbrıs Barış Harekatı’nın en kritik anlarını Mehmetçik’in gözünden aktaracak ve ziyaretçilere o anları yaşatacak Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı festivale damgasını vuracak.

Öte yandan çocukların pedallı uçaklarla havacılığa ilk adımı attığı pedallı uçuş etkinliği ve unutulmaz sahne gösterileri gibi birbirinden farklı etkinlikler festivale renk katacak. Öğrencilerin gerçek helikopterlerle gökyüzüne yükselirken ilk kez uçuş heyecanını yaşayacağı "İlk Uçuş" etkinliğinin de yer alacağı festival, 7’den 77’ye teknoloji tutkunlarına benzersiz bir deneyim sunacak.

Görkemli hava gösterileriyle gökyüzünü titreten heyecan TEKNOFEST KKTC’de

Kardeş vatan KKTC’de düzenlenecek festival, havacılık ve savunma sanayiinin en görkemli hava gösterilerine ev sahipliği yapacak. Gösteri uçuşlarıyla dünyaca ünlü SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın gökyüzünde adeta dans edeceği festivalde, F-4 savaş uçakları güç ve hızın sınırlarını zorlayacak. ATAK helikopterleri manevra ve taarruz kabiliyetleriyle büyülerken, Hürkuş özgün tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine çekecek. Festivalin yıldızlarından Bayraktar Akıncı, ileri teknolojisiyle izleyenleri geleceğe taşıyacak, Bayraktar TB2 ise hassas keşif ve üstün gözetleme yetenekleriyle hayranlık uyandıracak.

TEKNOFEST KKTC, gökyüzünü renklendirecek muhteşem hava gösterileri, teknolojinin sınırlarını zorlayan yarışmaları ve birbirinden özel etkinlikleriyle teknoloji meraklılarına unutulmaz bir deneyim sunacak. Bilime gönül veren, yeniliğin ve geleceğin bir parçası olmak isteyen herkes, 1-4 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa Eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST KKTC’de bu büyük heyecana ortak olabilecek.

TEKNOFEST KKTC’ye web sitesi üzerinden online kaydınızı yapabilir, ücretsiz olarak festivale katılabilirsiniz.