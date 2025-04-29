Başarısız Sovyet uzay sondası kontrolsüz şekilde Dünya’ya düşebilir

Uzay gözlemcileri, Venera programı kapsamında gönderilen kapsülün yaklaşık 10 Mayıs civarında atmosfere girerek yeryüzüne çarpabileceği uyarısında bulundu. Hollandalı uydu takip uzmanı Dr. Marco Langbroek, kapsülün meteor benzeri bir etkiyle yere düşebileceğini ifade etti.

Langbroek, “Yaklaşık iki hafta içinde sıra dışı bir yeniden giriş gerçekleşecek. 53 yaşındaki bir iniş kapsülü, başarısız bir Sovyet Venera görevi kapsamında Dünya yörüngesinde sıkışıp kaldı” dedi.

Kapsül, bugüne kadar yörüngede kalmayı başardı. Ancak tasarımı gereği Venüs atmosferine dayanıklı olarak üretildiği için Dünya atmosferine girerken tamamen yanma ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor.

Langbroek, kapsülün paraşüt sistemine sahip olduğunu ancak bu sistemin hâlâ çalışıp çalışmadığının bilinmediğini söyledi. “Eğer yeniden girişten sağ çıkarsa, yere sert bir şekilde çarpacak,” açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 1 metre çapında ve 500 kilogram ağırlığındaki uzay aracı, atmosfere saatte 250 kilometre hızla girebilir. Uzmanlara göre, bu da bir meteor çarpmasıyla benzer etkiler doğurabilir.

Langbroek, riskin yüksek olmadığını ancak tamamen göz ardı edilemeyeceğini kaydetti. “Yeniden giriş, 51.7 derecelik yörünge eğimi nedeniyle 52 kuzey ile 52 güney enlemleri arasında herhangi bir noktada gerçekleşebilir,” dedi.

Bu da sondanın, Birleşik Krallık’tan Yeni Zelanda’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yere düşebileceği anlamına geliyor.

Uzmanlar, kapsülün tam olarak ne zaman ve nereye düşeceğini belirlemek için takibi sürdürüyor. Mevcut modellere göre, yeniden girişin 9-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında olması bekleniyor. Ancak Langbroek, “Giriş anı yaklaştıkça belirsizlik azalacak olsa da, tam gününde bile kesinlik sağlamak zor” ifadelerini kullandı.