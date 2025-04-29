Akrabalarını zehirli mantarla öldürdüğü iddia edilen kadının davası başladı

Erin Patterson, Temmuz 2023’te zehirli mantar içeren bir öğle yemeğiyle üç kişiyi öldürmek ve bir kişiyi öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanıyordu.

Ancak savcılık, sanığın eski eşi olan Simon Patterson’a yönelik cinayete teşebbüs suçlamasını geri çekti.

Patterson hakkında hâlâ üç kez cinayet ve bir kez cinayete teşebbüs suçlamasıyla dava açılmış durumda.

50 yaşındaki sanık, tüm suçlamaları reddederek kendisinin masum olduğunu öne sürdü. Duruşma, bu hafta Çarşamba günü Victoria Yüksek Mahkemesi’nde başlayacak.

Söz konusu öğle yemeği, Avustralya’nın Leongatha kentinde gerçekleşmişti. Yemek sonrası Erin Patterson’un eski kayınpederi Don Patterson (70), kayınvalidesi Gail Patterson (70) ve Gail’in kız kardeşi Heather Wilkinson (66) hastaneye kaldırılmış, birkaç gün içinde hayatlarını kaybetmişti.

Heather Wilkinson’ın eşi olan 68 yaşındaki rahip Ian Wilkinson ise uzun süren tedavi sonrası hayata tutunmuştu.

Mahkeme süreci Morwell kentindeki küçük bir adliye binasında yürütülüyor. Jüri üyeleri belirlenmiş durumda ve açılış konuşmalarından önce hâkim talimatları dinliyor.

Yargıç Christopher Beale, jüri üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, daha önce sanığın eşiyle ilgili suçlamaları duymuş olabileceklerini ancak bu suçlamaların resmi olarak düşürüldüğünü hatırlattı. Beale, “Başka bir deyişle, bu bilgileri aklınızdan çıkarmalısınız” ifadelerini kullandı.

Jüriye, delilleri tarafsızlıkla ve duygusal değil, akılcı şekilde değerlendirmeleri çağrısında bulundu.