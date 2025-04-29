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Dünya
AA 29.04.2025 09:40

ABD Temsilciler Meclisi "deepfake" içeriklerin paylaşılmasını federal suç sayan tasarıyı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, kişinin rızası olmadan sahte cinsel içerikli "deepfake" görüntülerin çevrim içi platformlarda paylaşılmasını federal suç sayan yasa tasarısını kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi "deepfake" içeriklerin paylaşılmasını federal suç sayan tasarıyı onayladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melanie Trump'ın da desteklediği tasarı, 409 "evet" oyuna karşı 2 "hayır" oyuyla meclisten geçti.

Tasarı kapsamında, kişinin rızası olmadan yapay zekayla oluşturulan cinsel içerikli sahte deepfake görüntülerinin çevrim içi ortamlarda paylaşılmasının federal suç olarak kabul edilmesi öngörülüyor.

Ayrıca, mağdurların talep etmesi durumunda, sosyal medya platformları ve internet sitelerinin bu tür görüntüleri 48 saat içinde kaldırması zorunlu hale getiriliyor.

Senatonun da şubatta kabul ettiği tasarının yasalaşması için Trump'ın imzası gerekiyor.

Trump, martta söz konusu tasarıya onay vereceğinin sinyalini vermişti.

Melania Trump, dijital dünyada yaygın olarak görülen ihlal edici davranışların çocukları, aileleri ve toplumu etkilediğini belirterek yasa tasarısına destek istemişti.

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