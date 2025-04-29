UAD’de İsrail’in Gazze'deki insani yükümlülüklerine ilişkin tarihi duruşma başladı

Soykırımcı İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze’ye insani yardım geçişine izin vermiyor. Bu kararın gerekçesi olarak Hamas’ın elindeki rehineleri serbest bırakması yönünde baskı oluşturmak gösteriliyor. Ancak Birleşmiş Milletler ve yardım kuruluşları, Gazze’de temel ihtiyaçların tükenmek üzere olduğunu bildiriyor. İsrail ise bu iddiaları reddediyor.

Hollanda’nın Lahey kentindeki Barış Sarayı’nda başlayan görüşmeler hafta boyunca sürecek.

Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı, Türkiye dahil 40 kadar ülkenin desteğiyle İsrail’in Filistinli sivillere acil insani yardım sağlanmasına yönelik hukuki yükümlülüklerini gündemine taşıdı.

Filistin’in BM Temsilcisi Riyad Mansur, mahkemeye duygusal bir konuşma yaptı. “Bugün Filistinli olmak hiç bu kadar acı verici olmamıştı” diyen Mansur, İsrail’in Gazze halkını hayatta kalamayacak hale getirdiğini, insanların ölüm ile göç arasında sıkışıp kaldığını söyledi.

Filistin’in bir diğer temsilcisi Ammar Hijazi ise İsrail’i “soykırım kampanyası” yürütmekle suçladı.

İsrail: Bu bir sirk

İsrail, duruşmalara katılmama kararı aldı. Dışişleri Bakanı Gideon Saar, süreci “politik bir sirk” olarak tanımladı. Ancak İsrail, mahkemeye 37 sayfalık yazılı bir savunma sundu. Belgede, BM’ye bağlı yardım kuruluşu UNRWA’nın Hamas’la bağlantılı olduğu iddia ediliyor. İsrail, bu gerekçeyle UNRWA ile tüm ilişkileri kesmişti.

Yardım krizi derinleşiyor

Gazze’deki açlık tehlikesi giderek büyüyor. BM’ye göre, un ve yakıt tükendiği için Dünya Gıda Programı’nın desteklediği tüm fırınlar kapanmak zorunda kaldı. Hastanelerde ilaç ve tıbbi malzeme kalmadı. Su üretimi ve dağıtımı da durma noktasına geldi.

Dünya Gıda Programı, gıda fiyatlarının ateşkes dönemine göre yüzde 1400’e kadar arttığını, özellikle çocuklar ve yaşlılar için ciddi beslenme sorunları yaşandığını bildirdi.

İsrail yardımı neden durdurduğunu açıklıyor

Katil İsrail, yardımların Hamas’ın eline geçmesini engellemek için bu adımları attığını söylüyor. Ancak BM, tüm yardım sürecinin sıkı denetim altında olduğunu vurguluyor. Sınırda bekleyen 116 bin ton gıda yardımı, İsrail geçişleri yeniden açar açmaz dağıtıma hazır.

Fransa, Almanya ve İngiltere, İsrail’in uyguladığı ablukayı “kabul edilemez” olarak tanımladı. İnsan hakları örgütleri ise İsrail’in yardımı keserek sivilleri “toplu cezalandırma” yoluna gittiğini savunuyor.

Karar ne zaman çıkacak?

Bu davada Uluslararası Adalet Divanı bağlayıcı değil, danışma niteliğinde bir karar verecek. Ancak bu karar, dünyada İsrail’e yönelik hukuki ve siyasi baskıyı artırabilir. Mahkemenin görüşünü açıklaması birkaç ay sürebilir.