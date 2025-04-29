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Dünya
AA 29.04.2025 06:19

İsrail basını: Tel Aviv müzakerelerin tıkanması bahanesiyle Gazze'de soykırımı genişletmeye hazırlanıyor

İsrail basınına göre, Tel Aviv yönetimi müzakerelerin tıkanmasını bahane ederek Gazze'de uyguladığı soykırımı genişletmeye hazırlanıyor.

İsrail basını: Tel Aviv müzakerelerin tıkanması bahanesiyle Gazze'de soykırımı genişletmeye hazırlanıyor
[Fotograf: AA]

İsrail devlet televizyonu KAN, ordunun, Hamas ile yürütülen müzakerelerin tıkanması bahanesiyle yedek askerleri göreve çağırıp Gazze Şeridi'nde kara harekatını genişletme hazırlığı içinde olduğunu duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde, Morag Koridoru ile Refah arasında yeni bir insani bölge hazırlamaya başladığına yer verilen haberde, söz konusu bölgede İsrail ordusunun gözetiminde, Amerikan sivil şirketleri tarafından Filistinlilere insani yardım dağıtımı yapılacağı iddiasında bulunuldu.

KAN'ın haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, geçtiğimiz cuma Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı yürütülen soykırımı genişletmek için hazırlanan planlara fiili olarak onay verdi.

Haberde, "Aynı şeyleri yapıp neden farklı bir sonuç beklentisi içine giriyoruz? Neden Gazze bataklığında daha fazla batıyoruz?" ifadeleriyle Tel Aviv hükümetinin Gazze'de savaşı genişletme planları eleştirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise, "Böyle bir adımın, aşırı yorgun olan yedek askerlerin üzerindeki yükün artması ve Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin durumunun ve muhtemel geleceklerinin daha da kötüye gitmesiyle sonuçlanacağı" değerlendirmesinde bulundu.

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