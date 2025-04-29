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Dünya
AA 29.04.2025 06:04

Harvard Üniversitesi hakkında "ırka dayalı ayrımcılık" iddiasıyla soruşturma

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Harvard Üniversitesi ve üniversitenin hukuk dergisi "Harvard Law Review" hakkında, makale seçimlerinde "ırka dayalı ayrımcılık" yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Harvard Üniversitesi hakkında "ırka dayalı ayrımcılık" iddiasıyla soruşturma

İlk olarak kampüsündeki Filistin'e destek gösterileriyle daha sonra da çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını sürdürdükleri gerekçesiyle federal hükümetin hedefi haline gelen Harvard Üniversitesi ile Trump yönetimi arasındaki anlaşmazlık sürüyor.

ABD Eğitim Bakanlığı ile Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığının ortak açıklamasında, "Harvard Law Review" dergisinin makale seçim sürecinde ırkı temel aldığına ilişkin iddiaların ardından, üniversite ve dergi hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, soruşturma kapsamında derginin "yazarların ırkına göre tercihte bulunduğu ve liyakatin geri plana atıldığı" yönündeki iddiaların araştırılacağı, incelemenin, derginin mali bağlantılarını, denetim prosedürlerini, üyelik ve makale yayımlama seçim politikalarını kapsayacağı belirtildi.

Soruşturmanın, federal hükümetten hibe alan kurumların ırk temelinde ayrımcılık yapmasını yasaklayan 1964 tarihli Sivil Haklar Yasası'nın 6. Başlığının ihlal edilip edilmediğinin tespit edilmesi amacıyla yürütüldüğü vurgulandı.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Trump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteye yönelik, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek, federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu.

Bu bağlamda yönetim, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermişti.

Üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere Trump yönetimine dava açmıştı.

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