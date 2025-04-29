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Dünya
AA 29.04.2025 05:02

BM, terör mağdurları ve yakınlarına destek için girişim başlattı

Birleşmiş Milletler (BM), terör saldırılarından kurtulanlar ve terör mağduru yakınlarına destek için girişim başlattı.

BM, terör mağdurları ve yakınlarına destek için girişim başlattı

BM Terörle Mücadele Ofisi (UNOCT), "Terör Mağdurları Dernekleri Ağı" girişimini başlattığını duyurdu.

Girişim, terör mağdurları ve hayatta kalanların birbirlerine destek olabilecekleri, dayanıklılıklarını artırabilecekleri ve savunucular, eğitmenler ile barış inşa ediciler olarak faaliyet gösterebilecekleri güvenli bir alan sağlamayı hedefliyor.

BM Terörle Mücadele Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Voronkov, girişim hakkında, "Akıl almaz kişisel trajediler karşısında birçok kişi sesini yükseltmeyi seçerek dayanışma ve hoşgörünün güçlü savunucuları haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Üye ülkelere destek çağrısında bulunan Voronkov, "Pek çok durumda, mağdurların ve hayatta kalanların ihtiyaçları acil olmasına rağmen yeterince desteklenmemektedir. Uluslararası ve ulusal yardımlar hayati önem taşımaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele
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