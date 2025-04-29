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Dünya
AA 29.04.2025 02:16

ABD'nin Yemen'e düzenlediği saldırıda ölü sayısı 12'ye yükseldi

ABD'nin Yemen'in başkenti Sana'ya önceki gün düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

ABD'nin Yemen'e düzenlediği saldırıda ölü sayısı 12'ye yükseldi
[Fotoğraf: Arşiv]

Yemen'de İran destekli Husilere ait El-Mesire televizyonuna göre, ABD savaş uçaklarının, başkent Sana'nın Beni Haris ilçesine bağlı Sukban bölgesine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı.

ABD'nin pazar günü söz konusu bölgede 3 evi hedef aldığı saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 8 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

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