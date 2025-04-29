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Dünya
AA 29.04.2025 02:09

Beyaz Saray'ın bahçesine, ABD'de suça karışan göçmenlerin posteri asıldı

ABD'de, Beyaz Saray'ın bahçesine çeşitli suçlara karışan düzensiz göçmenlerin posterleri asıldı.

Beyaz Saray'ın bahçesine, ABD'de suça karışan göçmenlerin posteri asıldı

Beyaz Saray'ın bahçesine ve çevresindeki çimlerin üzerine yerleştirilen posterlerde, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) tarafından gözaltına alınan suça karışmış düzensiz göçmenlerin fotoğrafları ve bilgileri sergilendi.

ABD'nin başkentindeki görüntüler, Başkan Donald Trump'ın görevdeki ilk 100 gününde, düzensiz göçmenlerle mücadele konusuna verdiği önceliği göstermesi açısından dikkati çekti.​​​​​​​

Beyaz Saray'ın çevresini kaplayan posterlerde, gözaltına alınan 100 düzensiz göçmenin sabıka fotoğrafının altında ABD'de yasa dışı olarak bulundukları ve işledikleri yüz kızartıcı suçların tanımına yer verildi.

Sınır dışı edilme ihtimalleri yüksek olan zanlıların fotoğraflarının altındaki suç bölümünde, tecavüz, cinayet ve adam kaçırma gibi birçok ağır suça karıştıkları yer aldı.

Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinden sonra, ABD'de yasa dışı olarak bulunan düzensiz göçmenleri sınır dışı etme sözü vermiş ve bunu başkanlığının temel konularından biri haline getirmişti.

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