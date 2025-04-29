ABD'de gece kulübüne baskın: 100'den fazla düzensiz göçmen gözaltına alındı

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Colorado Springs'teki bir eğlence merkezine, federal düzeyde soruşturma kapsamında bir operasyon düzenlendi.

Açıklamada, operasyon sırasında, ülkede yasadışı olarak bulundukları ve suça karıştıkları belirtilen 114 düzensiz göçmenin gözaltına alındığı ve "muhtemelen sınır dışı edileceği" aktarıldı.

DEA'nın özel ajanlarından Jonathan Pullen, yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı, fuhuş ve şiddet gibi suçların işlendiği iddia edilen gece kulübüyle ilgili aylardır soruşturma yürütüldüğü bilgisini paylaştı.

Pullen, 300'den fazla kolluk kuvveti görevlisinin yer aldığı kulüp baskınıyla ilgili, "Polisler kapıya dayandığında uyuşturucuların çoğu yere dökülmüştü. Ayrıca gözaltına alınanlar arasında, ya (kulüpte) müşteri olan ya da güvenlik görevlisi olarak çalışan bir düzine aktif personel de vardı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya sitesi Truth Social'da DEA'nın baskınıyla ilgili "Dün gece, ülkemizde yasadışı olarak bulunan en kötü insanlardan bazılarına yönelik büyük bir baskın düzenlendi. Bunlar, uyuşturucu satıcıları, katiller ve diğer şiddet suçluları." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Pam Bondi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu kulübün "teröristler tarafından sık sık ziyaret edildiğini" ifade etti.

Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinden sonra, ABD'de yasadışı olarak bulunan düzensiz göçmenleri sınır dışı etme sözü vermiş ve bunu başkanlığının temel konularından biri haline getirmişti.