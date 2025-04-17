24 öğretmen meslek hikayelerini bir kitapta topladı

Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Şener Demir'in koordinatörlüğünde hazırlanan eser, öğretmenlerin öğrencileriyle yaşadıkları unutulmaz deneyimleri konu alıyor. Kitap, yalnızca bir anı derlemesi olmanın ötesinde, öğretmenlik mesleğinin öğrencilerin hayatlarına nasıl dokunduğuna da değiniyor.

Kitapta, öğretmenlerin sadece ders anlatmakla kalmayıp, öğrencilerine umut aşıladıkları ve onların hayatlarına yön verdikleri vurgulanıyor.​

Toplamda 1000 adet basılan kitap, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Dilimizin Zenginlikleri" projesine de katkı sağlamayı hedefliyor.

Eser, öğrencilerin öğretmenlerini örnek almalarını ve içlerinden yeni yazarların yetişmesini teşvik etmeyi de amaçlıyor.​