Açık 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
TRT Haber 17.04.2025 23:43

24 öğretmen meslek hikayelerini bir kitapta topladı

Çorum'un Osmancık ilçesinde görev yapan 24 sınıf öğretmeni, meslek hayatlarında yaşadıkları anlamlı anıları "Gönüllerde İz Bırakan Eğitim Anıları" adlı kitapta bir araya getirdi.​

24 öğretmen meslek hikayelerini bir kitapta topladı
[Fotograf: TRT Haber]

Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Şener Demir'in koordinatörlüğünde hazırlanan eser, öğretmenlerin öğrencileriyle yaşadıkları unutulmaz deneyimleri konu alıyor. Kitap, yalnızca bir anı derlemesi olmanın ötesinde, öğretmenlik mesleğinin öğrencilerin hayatlarına nasıl dokunduğuna da değiniyor.

Kitapta, öğretmenlerin sadece ders anlatmakla kalmayıp, öğrencilerine umut aşıladıkları ve onların hayatlarına yön verdikleri vurgulanıyor.​

24 öğretmen meslek hikayelerini bir kitapta topladı

Toplamda 1000 adet basılan kitap, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Dilimizin Zenginlikleri" projesine de katkı sağlamayı hedefliyor.

Eser, öğrencilerin öğretmenlerini örnek almalarını ve içlerinden yeni yazarların yetişmesini teşvik etmeyi de amaçlıyor.​

Sıradaki Haber
"Konuşma Dili Olarak Türkçe Çalıştayı"nın ikincisi Ankara'da yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:56
NYT: ABD, Suriye'deki yüzlerce askerini geri çekmeye başladı
23:50
Bakan Memişoğlu'ndan Önder'in durumuna ilişkin açıklama: Bu direnç bize ümit veriyor
00:07
Eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun babası hayatını kaybetti
23:34
Hamas: İsrail savaşı sonlandırırsa İsrailli esirleri serbest bırakmaya hazırız
23:11
Aydın'da tur otobüsüne çarpan otomobildeki 1 kişi öldü
22:28
Trump, Ukrayna ile nadir elementler anlaşmasını gelecek hafta imzalayacaklarını açıkladı
Siirtli esnaf yarım asırlık "antika kilim" işiyle 11 çocuk büyüttü
Siirtli esnaf yarım asırlık "antika kilim" işiyle 11 çocuk büyüttü
FOTO FOKUS
Geleceğin şampiyonları TİGEM'de yetiştiriliyor
Geleceğin şampiyonları TİGEM'de yetiştiriliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ