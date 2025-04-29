NATO Genel Sekreteri Rutte, İspanya Başbakanı ile elektrik kesintilerini görüştü

NATO yetkilisi, yaptığı açıklamada İspanya Başbakanı Sanchez'in ülkesindeki geniş kapsamlı elektrik kesintileriyle ilgili NATO'yu da bilgilendirdiği yönündeki ifadesini doğruladı.

Yetkili, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin, Sanchez ile kesintilerin ardından görüşme yaptığını belirtti.

Elektrik kesintilerine ilişkin araştırmalarda siber saldırı ihtimali de değerlendirilmiş ancak durumu yakından takip ettiklerini belirten Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, buna ilişkin kanıta rastlanmadığını bildirmişti.

İspanya'nın yanı sıra NATO üyesi Portekiz'de de geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanıyor.