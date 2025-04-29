Nanoteknolojide yeni bir dönem başladı: Bilim insanları Tardigradlara "dövmeler" yaptı

Danimarka Teknik Üniversitesi’nden optik mühendisi Ding Zhao ve ekibi, bu çalışmanın "sadece bir mikro dövme projesi olmadığını", aynı zamanda bakteriler gibi başka canlılara da uygulanabilecek yeni bir teknoloji geliştirdiklerini açıkladı.

Bu teknikle bilim insanları, canlı organizmaların vücut yüzeylerine 70 nanometre kadar küçük desenler çizebiliyor. Karşılaştırmak gerekirse, bir insan saç teli yaklaşık 80.000 nanometre genişliğinde. Tardigradlar ise yaklaşık 500.000 nanometreye kadar ulaşabiliyor.

Tardigradlar neden seçildi?

Tardigradlar, aşırı sıcaklık, radyasyon ve uzay boşluğu gibi ekstrem koşullarda hayatta kalabilen canlılar olarak biliniyor. Bunun nedeni, kötü çevre koşullarında kendilerini kurutup “tun” adı verilen bir hayatta kalma moduna geçebilmeleri. Bu modda metabolizmaları neredeyse tamamen duruyor.

Araştırmacılar, önce tardigradları bu özel duruma soktu. Ardından -143 dereceye kadar soğutulmuş bir vakum odasında, "ice lithography" denilen bir teknikle dövme işlemi uygulandı.

Dövme nasıl yapıldı?

Soğutulmuş tardigradların üzerine anisole adlı sıvı bir madde püskürtüldü. Daha sonra elektron ışını gönderilerek bu maddeyle bir kimyasal tepkime oluşturuldu ve desen tardigradın derisine işlendi. Bu işlem sırasında tardigradlar zarar görmemesi için dikkatle korundu.

Sonuçlar ne oldu?

İşlem sonrası tekrar canlandırılan tardigradların yüzde 40’ı yaşadı ve normal şekilde hareket etmeye devam etti. Dahası, bu mikro dövmeler yıkamaya, kurutmaya ve esnemeye rağmen bozulmadı.

Peki bu neden önemli?

Bu deney, gelecekte nanosensörler, biyomimetik cihazlar ve hatta canlı mikrorobotlar üretmek için büyük bir adım olarak görülüyor. Şimdilik sadece tardigradlar bu işlemi atlatabilecek kadar dayanıklı, ancak teknik geliştirildikçe başka canlılarda da denenmesi hedefleniyor.

Danimarka Teknik Üniversitesi'nden Ding Zhao “Bu sadece bir dövme değil, aynı zamanda yaşayan sistemlerle çalışan nanoteknolojinin geleceğine atılmış bir adım" dedi.