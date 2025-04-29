Gagauzların Kilimcilik Adetleri kitabı tanıtıldı

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde faaliyet gösteren Maria Maruneviç Bilim ve Araştırma Merkezi bünyesinde Aksaray Üniversitesi Öğretim Görevlisi Deniz Gümüş tarafından hazırlanan “Gagauzların Kilimcilik Adetleri” adlı akademik çalışmanın tanıtım programı düzenlendi.

Kültürel mirasın belgelenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli bir kaynak niteliği taşıyan kitabın tanıtım etkinliğine Moldova temaslarında bulunan Aksaray Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Türkiye Cumhuriyeti Komrat Başkonsolosu Sayın Adnan Hayal ve akademisyenlerle birlikte öğrenciler katıldı.

Tanıtım programında konuşan Aksaray Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Gagauz halkının zengin kültürel dokusunun bilimsel yöntemlerle kayıt altına alınmasının önemine değindi. Sayın Prof. Dr. Arıbaş ayrıca, Aksaray Üniversitesi ile Moldova’daki bilimsel kurumlar arasında kültür, sanat, tarih ve dil alanlarında yürütülebilecek ortak projelere açık olduklarını ifade etti.

"Türk dünyasının ortak kültürel değerlerin korunması diplomatik misyonların öncelikleri arasında"

Türkiye Cumhuriyeti Komrat Başkonsolosu Sayın Adnan Hayal ise konuşmasında, Türk dünyasının farklı coğrafyalarındaki ortak kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının diplomatik misyonların da öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Söz konusu çalışmanın Türkiye ile Moldova arasındaki kültürel diplomasiye katkı sağladığını ifade eden Başkonsolos Hayal, kitabın bu anlamda kıymetli bir eser olduğunu belirterek emeği geçenleri tebrik etti.

Programın açılışında konuşan Moldova Gagauz Özerk Yeri Maria Maruneviç Bilim ve Araştırma Merkezi Müdürü Sayın İrina Constantinova, merkezin kültürel araştırmalar ve akademik çalışmalar açısından yürüttüğü faaliyetlere değinerek, kitabın bu anlamda önemli bir ürün olduğunu vurguladı.

Tanıtım toplantısında konuşan Öğr. Gör. Deniz Gümüş, kitabın hazırlanma sürecine ilişkin bilgiler vererek, Gagauz halkının geleneksel el sanatlarından biri olan kilim dokumacılığının tarihsel, sosyolojik ve kültürel yönlerini derinlemesine ele aldıklarını ifade etti.

Gümüş, bu çalışmanın yalnızca akademik bir eser olmakla kalmayıp aynı zamanda kültürel bir hafıza niteliği taşıdığını vurguladı.

Ayrıca kitabın editörlüğünü yapan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ve Prof. Dr. Hatice Feriha AKPINARLI’ya teşekkür etti. Bilimsel ve kültürel çevrelerden katılımın olduğu etkinlikte, kitaba ilişkin sunumların yanı sıra Gagauz kilimlerinden örneklerin yer aldığı bir sergi de ziyaretçilere sunulmuştur.