Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'de yeni safhadayız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Buradaki konuşmasına, grup toplantısının ülke, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını dileyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya katılan misafirleri selamladı ve çeşitli platformlardan kendilerini takip eden vatandaşlara sevgi ve selamlarını iletti.

14 Mayıs tarihinin, 75 yıl önce gerçek manada yapılan ilk seçimle ülkenin demokrasiye geçtiği gün olduğunu belirten Erdoğan, "Bu seçimlerde tek parti CHP'si iktidardan düşmüş, yerine milletin teveccühüyle Demokrat Parti ülke yönetimini devralmıştır. Halkımız 'yeter, söz milletindir' diyerek tek parti faşizminin ardından Menderes ve arkadaşlarını tek başına iktidara taşımıştır." ifadelerini kullandı.

"Milletimiz demokrasi bayrağını hep yeniden yükseltmiştir"

Merhum Adnan Menderes'in, dönemin CHP yönetiminin tüm tehdit, tahrik ve üniversite gençliğini sokağa döken provokasyonlarına rağmen 10 yıl boyunca Türkiye'ye çok büyük hizmetler yaptığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

Milletimizin gözbebeği olan İmam Hatip okulları onun gayretleriyle açılmış, Ezan-ı Muhammedi aslına uygun olarak 18 yıl sonra yine onun çabalarıyla okutulmuştur. Yıllarca fakirlikten, imkansızlıktan, gariplikten yakasını bir türlü kurtaramayan Anadolu köylüsü, ayağındaki çarığı ilk kez onun zamanında çıkarmıştır. Ülkemiz yolla, elektrikle, makineyle, traktörle, milletimiz hizmetle 14 Mayıs 1950'den itibaren tanışmıştır. Demokrat Parti'nin 10 yıllık iktidarı, demokrasi ve kalkınma atılımları açısından önemli bir milattır. Her ne kadar daha sonraki yıllarda demokrasimiz darbeler ve vesayet girişimleriyle epeyce hırpalanmış olsa da milletimiz iradesine sahip çıkarak demokrasi bayrağını hep yeniden yükseltmiştir. Millet iradesinin hakiki manada tecelli edişinin 75. yıl dönümünde başta Şehit Başbakanımız Adnan Menderes olmak üzere demokrasimizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmetle yad ediyoruz.

Rahmetli Necip Fazıl üstadımızın "Zeybeğimi birkaç kızan vurdular. Çukurda üstüne taş doldurdular. Ya bir de kalkarsa diye kurdular. Zeybeğim, Zeybeğim ne oldu sana? Allah deyip şöyle bir doğrulsana" diyerek uğurladığı millet ve memleket sevdalısı o güzel insanları inşallah hiçbir zaman unutmayacağız. Yine dünya durdukça uyduruk bahanelerle 14 Mayıs 1950 halk ihtilalinin liderlerini, aslanları da esefle, öfkeyle, nefretle anmaya devam edeceğiz.

Bugün ayrıca Türkiye'nin 75 senelik demokrasi yolculuğunun kilometre taşlarından biri olan 14 Mayıs 2023 seçimlerinin de ikinci yıl dönümü olduğunu anımsatan Erdoğan, "Geride kalan iki yılın her gününü, emanetini taşıdığımız milletimize icraatla, yatırımla, eserle, hizmetle geçirmeye gayret ettik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Önümüzde millete meydanlarda verdiğimiz sözleri yerine getirebilmemiz için en fazla 3 senelik vakit var. Sayılı günlerin çabuk geçeceğinin farkındayız. Bu süreyi en verimli şekilde değerlendirerek Türkiye Yüzyılı'nın inşasında hedeflediğimiz yere ulaşmayı arzu ediyoruz." diye konuştu.

"Türkiye kendi meselesini kendi iradesiyle çözebilme kabiliyetini dosta düşmana gösterdi"

Pazartesi günü yaşanan gelişmenin bu doğrultuda atılmış kritik bir adım olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

Evet, bölücü örgütün kendini fesih ve silahları teslim kararı aldığını açıklamasıyla terörsüz Türkiye çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Bu safha, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı, aynı ortak geleceğe doğru yürüyüşümüzü güçlendirme safhasıdır. Bu safha, 86 milyonun arasına örülen terör duvarını kalıcı olarak ortadan kaldırma safhasıdır. Bu safha, demokrasimizin serpilmesine ket vuran büyük bir engelden kurtulma safhasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi meselesini kendi iradesiyle çözebilme kabiliyetine sahip olduğunu dosta düşmana gösterdiğini belirten Erdoğan, "İttifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin geçtiğimiz ekim ayında ortaya koyduğu kapsayıcı, kuşatıcı, kolaylaştırıcı duruş şüphesiz bugüne uzanan hayırlı sürecin dibacesi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

Esasen rahmetli Özal'dan beri bu doğrultuda başlatılmış pek çok iyi niyetli girişim vardır. Bu girişimlerin tamamı da içerideki ve dışarıdaki birtakım odakların farklı hesapları sebebiyle akamete uğramıştır. Geçtiğimiz 40 yılda, bilhassa 1990'lı yıllarda yapılan kimi yanlış uygulamaların da etkisiyle terör gerilemek yerine zeminini genişletmiştir. On binlerce vatan evladının hayatı pahasına süren bu terörik iklimini bitirmek için biz de Başbakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımız dönemlerinde hep bir arayış içerisinde olduk. Hatta bu uğurda hiçbir siyasetçinin almadığı riskleri aldık. Çok ağır yüklerin altına girdik. Maalesef bu hasbi arayışlarımız da karanlık ve kanlı hesapların mahsulü saldırılarla sabote edildi.

Örgütün eylemlerine başladığı tarihten bugüne geçen 40 yılı aşkın sürede milletin tüm fertlerinin acı çektiğini ve kayıp verdiğini dile getiren Erdoğan, "Terör sadece milletimizin canını yakmamış, ekonomimize de ağır darbe vurmuştur. Terör, Türkiye vatandaşlarının refahı için kullanması gereken trilyon dolarlarla ifade edilen devasa bir kaynağı doğrudan terörle mücadele veya dolaylı olarak terörün yol açtığı ekonomik ve sosyal sorunların çözümü için harcamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

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