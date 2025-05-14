Riyad'da 4'lü Suriye zirvesi

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurmuştu.

Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan; ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

[Suudi Arabistan'daki temaslarına devam eden ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile başkent Riyad'ta bir araya geldi. Görüşmeye Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da katıldı.]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevrim içi toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden iştirak etti.

"ABD'nin yaptırımları kaldırma kararı örnek olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye çevrim içi toplantısında Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu belirtti.

Erdoğan, ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararının yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını söyledi.

Terörle mücadelede Türkiye'den destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda Türkiye’nin, Suriye’nin bölge ülkeleri ile birlikte çalışan, komşularına tehdit oluşturmayan, istikrarlı, refah üreten bir ülke olmasını arzuladığını ve bunun için gayret gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam yönetiminin DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye’nin destek vermeye devam edeceğini, DEAŞ’lı teröristlerin tutulduğu tutukevlerinin yönetimi ve güvenliği konusunda da desteğe hazır olduğunu belirtti.

"Gazze’deki insani trajediye son verme zamanı geldi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki şiddet sarmalını durdurmak için Türkiye’nin gayretlerinin devam ettiğini, Gazze’deki insani trajediye son verme zamanının geldiğini söyledi.

"Türkiye barış için elinden geleni yapmaya devam edecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda, Rusya – Ukrayna savaşında liderler ve teknik düzeyde ateşkes ve barış görüşmelerinin derhal başlamasının faydalı olacağını, Türkiye’nin barış için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti.