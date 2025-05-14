Suriye için yeniden doğuş: ABD yaptırımları kalkıyor

ABD Başkanı Trump, dünyanın merakla beklediği ‘Körfez Turu’ kapsamında ilk durağı olan Suudi Arabistan’da önemli açıklamalarda bulundu.

Suriye’ye yönelik ABD yaptırımlarını kaldıracaklarını duyuran Trump, bu kararı alırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi hatırladığını da vurguladı.

Suriye’deki yeni yönetimin önündeki en büyük engellerden biri olarak kabul edilen yaptırımların temeli Haziran 2020’ye dayanıyor.

ABD'de yürürlüğe giren yasayla sadece Esed rejimi değil, onlarla ekonomik ilişki içerisinde bulunan ülkeler ve şirketler de yaptırım listesine girmişti. Şimdi tüm bu kararlar iptal edildi…

Ümran Stratejik Araştırmalar Merkezi Türkçe Araştırmaları Direktörü Ömer Özkızılcık, Suriye sahasını en yakından takip eden isimlerden. Trump’ın “Yaptırımları kaldırıyorum.” açıklamasının ardından Özkızılcık’ı aradık ve bu kararın Suriye için ne anlama geldiğini sorduk.

[Uzun yıllar süren savaşın ardından Suriye'nin alt ve üst yapısı büyük zarar gördü.]

“Suriye’nin önündeki en büyük engellerden biri kalktı”

Özkızılcık kısa ama net bir cümleyle başlıyor… “Suriye’nin önündeki en büyük engellerden biri kalktı.” diyor. Yine de Trump’ın bu kararının ‘ABD, Suriye’ye yardım edecek’ anlamına gelmediğinin altını çiziyor.

Yaptırım kararının kalkması Suriye’ye yatırım yapmak isteyen diğer ülkelerin önünü açıyor. Özkızılcık, Washington yönetiminin yaptırım karar alırken sadece Esed rejimini değil onlarla ekonomik ilişkiye giren ülke ve şirketleri de hedef aldığını belirtiyor. Haliyle Trump’ın yaptırımları kaldıran son kararı, isteyen ülkelerin Suriye’ye yatırım yapabileceği bir dönemin kapısını aralıyor.

[Esed rejiminin yıkılmasıyla birlikte Suriye için yeni bir başlangıcın kapısı aralandı.]

“Şam yönetimi dünya ekonomisine entegre olacak”

Bu tür geniş kapsamlı yaptırımlarda aslında ABD karşıdaki ülkenin ekonomik açıdan boğazına çöküyor. Onu dünya bankacılık sisteminden dışarı atıyor ve bu da son derece ciddi sorunları beraberinde getiriyor.

“Şimdi bunlar geride kaldı. Suriye yeniden uluslararası bankacılık sistemine entegre olabilecek.” diyor Ömer Özkızılcık. Kararın ‘hayati önemde’ olduğunu söyleyip, “Böylece Suriye’de yeniden kalkınmanın, imarın, altyapı yatırımlarının önü açılacak. Bu yeni dönem mültecilerin durumunu bile doğrudan etkileyebilecek güçte.” bilgisini paylaşıyor.

[ABD Başkanı Trump, yaptırım kararını kaldırmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkisi olduğunu söyledi.]

“Türkiye çok büyük bir başarı elde etti”

ABD Başkanı Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bahsetmesinin de dikkat çekici olduğunu anlatıyor Özkızılcık.

Türkiye’nin Suriye’ye yönelik alınan son kararla birlikte çok değerli bir diplomatik başarı elde ettiğinin altını çizip, sözlerini şöyle tamamlıyor:

“ABD Başkanı Trump’ın Erdoğan vurgusu kesinlikle atlanmamalı. Suudi Veliaht Prensi Selman, ‘Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını sağlayan kişi’ olmak istiyordu. Bu nedenle de uzun süredir çalışıyordu.

Ancak günün sonunda Trump, bu kararı almasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin de etkili olduğunu söyledi. Bence Trump, Suriye konusunda patronun Türkiye olduğunu düşünüyor. Ve gelecekte de yol haritasını buna göre izleyecek.”



