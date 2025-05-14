Bakan Tekin açıkladı: 12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Liselerin süreleriyle ilgili bir düzenleme konuşuluyor. Ne aşamada?" sorusu üzerine Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğimle ilgili tartışmaların varlığından mutlu olduğunu söyledi. Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyi şeyler güzel, tartışılsın. Kamuoyunda bir beklenti, talep oluşursa onunla ilgili çalışmalarımızı yaparız. Başından beri açıklamamız bu. 12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili de hem uluslararası raporlarda hem içerideki politik tartışmalarda 12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili bazı olumsuz alanların ortaya çıktığı tartışılıyor, konuşuluyor. Biz de izliyoruz. Nihayetinde yıl sonunda biz bu tartışmaları kendi içimizde de değerlendiririz ve bir karara varırız. Şu an dediğim gibi sadece izliyoruz."

"İş dünyası ara eleman temini noktasında güçlük çektiklerini söylüyorlar"

"12 yıllık eğitimin bu sistemde bazı sorunları olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine ise Tekin, kendileri açısından bir sorunun olmadığını dile getirdi.

Tekin, "Bizim açımızdan sorun yok ancak sahada bu konuda rahatsızlıklarını dile getiren iş dünyası gibi bazı kesimler var. Ara eleman temininde güçlük çektiklerini söylüyorlar. Bakanlık olarak halihazırda böyle bir çalışmanın içinde değiliz, biz sadece izliyoruz bu çalışmaları." diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin görüşü sorulan Tekin, şu yanıtı verdi:

"Konu, 23 yıllık bir mücadelenin bir sonucu olarak Terörsüz Türkiye hedefine ulaştık. İki boyutlu mücadele açısından emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımıza, MHP lideri Devlet Bahçeli büyüğümüze, silahlı kuvvetlerimize ve güvenlik güçlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bize düşen bunu devam ettirmek. Bundan sonra Türkiye'yi çok daha iyi günler bekliyor. Her açıdan dünyaya örnek olabileceğimiz bir Türkiye gözüküyor. Bize düşen bunu devam ettirmek."