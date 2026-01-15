Puslu 1.5ºC Ankara
Gündem
AA 15.01.2026 10:58

Emine Erdoğan'dan Miraç Kandili paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Miraç Gecesi vesilesiyle birlik ve beraberlik duygularının güçlenmesini, gönüllerin manevi huzurla dolmasını diledi.

Emine Erdoğan'dan Miraç Kandili paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Miraç Gecesi vesilesiyle birlik ve beraberlik duygularımızın güçlenmesini, gönüllerimizin manevi huzurla dolmasını temenni ediyorum. Bu kutlu gece, rahmeti ve bereketiyle milletimize ve tüm insanlığa barış, afiyet ve esenlik getirsin. Gecemiz mübarek olsun."

 

Emine Erdoğan
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltılar
