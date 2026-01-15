Puslu 0.4ºC Ankara
15.01.2026 10:13

Türkiye, Sudan konulu beşinci istişare toplantısına katıldı

Türkiye, Sudan'da barışın tesisi ve uluslararası çabaların koordinasyonu amacıyla Mısır'da düzenlenen üst düzey toplantıya katılım sağladı.


[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mısır’ın ev sahipliğinde ve Birleşmiş Milletler (BM) iş birliğiyle dün Kahire’de gerçekleştirilen "Sudan’da Barış Girişimleri ve Çabalarının Koordinasyonunun Geliştirilmesine İlişkin Beşinci Danışma Toplantısı"nda Türkiye, gözlemci statüsünde yer aldı. Toplantıda Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya temsil etti.

Ateşkes ve insani yardım vurgusu

Toplantı marjında yapılan hitaplarda, Sudan’da devam eden çatışmaların sona erdirilmesi için bölgesel ve uluslararası toplumun eş güdüm içinde hareket etmesinin önemi üzerinde duruldu. Katılımcılar; acil bir ateşkesin desteklenmesi, sivillerin korunması ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine engelsiz bir şekilde ulaştırılmasının kolaylaştırılması çağrısında bulundu.

Görüşmelerde ayrıca, Sudan’ın birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının altı çizilirken, Sudan halkının güvenlik ve istikrar beklentilerini karşılayacak kapsamlı bir siyasi sürecin hayata geçirilmesinin gerekliliği vurgulandı.

Geniş uluslararası katılım

Kritik öneme sahip toplantıya Türkiye’nin yanı sıra ABD, Almanya, Angola, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Cibuti, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Irak, Katar, Mısır, Norveç, Rusya Federasyonu ve Suudi Arabistan’dan temsilciler katıldı.

Toplantıda ayrıca Afrika Birliği, Avrupa Birliği, Arap Ligi, Birleşmiş Milletler ve Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gibi önde gelen uluslararası ve bölgesel kuruluşlar da hazır bulundu.

Sürecin geçmişi

Sudan’daki çatışmaların barışçıl yollarla çözümü için uluslararası paydaşları bir araya getiren "Danışma Toplantıları" serisinin ilki 12 Haziran 2024’te Kahire’de yapılmıştı. Süreç kapsamında daha sonra 24 Temmuz 2024’te Cibuti’de, 18 Aralık 2024’te Nuakşot’ta ve 26 Haziran 2025’te Brüksel’de bir araya gelinmişti.

Kahire’de beşincisi düzenlenen bu son toplantı, Sudan’da kalıcı barışın sağlanması yolunda yürütülen diplomatik çabaların en güncel ve geniş kapsamlı halkalarından birini oluşturdu.


