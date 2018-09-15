Emine Erdoğan'dan "Dünya Çöp Toplama Günü" mesajı

Emine Erdoğan, Twitter hesabından #DünyaÇöpToplamaGünü etiketiyle paylaşımda bulundu.

15 Eylül #DünyaÇöpToplamaGünü farkındalığı ile çevre hareketine katılan herkesi kutluyorum. Millet olarak hep birlikte, hepimizin evi olan doğaya sahip çıkalım. Çöpümüzü yere, sokağa, toprağa atmayalım. #SıfırAtık — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) 15 Eylül 2018

15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü farkındalığıyla çevre hareketine katılan herkesi kutladığını belirten Erdoğan, "Millet olarak hep birlikte, hepimizin evi olan doğaya sahip çıkalım. Çöpümüzü yere, sokağa, toprağa atmayalım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA