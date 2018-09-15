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Emine Erdoğan'dan "Dünya Çöp Toplama Günü" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü farkındalığıyla çevre hareketine katılan herkesi kutladı.

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Emine Erdoğandan &quot;Dünya Çöp Toplama Günü&quot; mesajı

Emine Erdoğan, Twitter hesabından #DünyaÇöpToplamaGünü etiketiyle paylaşımda bulundu.

 


 

15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü farkındalığıyla çevre hareketine katılan herkesi kutladığını belirten Erdoğan, "Millet olarak hep birlikte, hepimizin evi olan doğaya sahip çıkalım. Çöpümüzü yere, sokağa, toprağa atmayalım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü
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