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Bakan Çavuşoğlu Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'nün kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü, sosyal medyadan paylaştığı mesajla kutladı.

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Bakan Çavuşoğlu Bakünün kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte kurtarılmasının 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği!" ifadelerini kullandı.

 


 

Bakan Çavuşoğlu, mesajını Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı bir fotoğrafla paylaştı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, Bakü'nün kurtuluşunun yıl dönümü
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