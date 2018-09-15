Bakan Çavuşoğlu Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte kurtarılmasının 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği!" ifadelerini kullandı.
Bakü’nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte kurtarılmasının 100.yıldönümünü kutluyoruz. Yaşasın #Türkiye - #Azerbaycan kardeşliği! pic.twitter.com/GsO1FL0JIq— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 15 Eylül 2018
Bakan Çavuşoğlu, mesajını Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı bir fotoğrafla paylaştı.
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Kaynak: TRT Haber