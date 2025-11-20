Çok Bulutlu 18.5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 20.11.2025 13:53

Emine Erdoğan: Her çocuk güvenle büyüyebileceği bir hayata layıktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yegane dileğim, çocukların gülüşleri hiç eksilmesin, umutları hiçbir engelle gölgelenmesin." dedi.

Emine Erdoğan: Her çocuk güvenle büyüyebileceği bir hayata layıktır
[AA-Arşiv]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Çocuk haklarının evrensel olduğunu ve bir koşula bağlanamayacağını hatırlatan Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Onların haklarını savunmak, insanlığın ortak vicdanını savunmaktır"

"Dünyanın neresinde olursa olsun, değişmeyen tek gerçek çocuk hakları, insan haklarıdır. Evrenseldir ve koşula bağlanamaz. Her çocuk, korunmaya, fırsat eşitliğine ve güvenle büyüyebileceği bir hayata layıktır. Onların haklarını savunmak, insanlığın ortak vicdanını savunmaktır. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yegane dileğim, çocukların gülüşleri hiç eksilmesin, umutları hiçbir engelle gölgelenmesin."

