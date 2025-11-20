Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2026'da iki kez yapılacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2026'daki Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın bir defaya mahsus ekim ayı haricinde nisanda da yapılmasına karar verdiklerini açıkladı.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"2026 yılındaki Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın, önümüzdeki yıl bir defaya mahsus olmak üzere ekim ayının haricinde nisan ayında da yapılmasına karar verdik. Yılda bir sınav uygulamasını 2027 yılında başlatacağız. Bu uygulama nedeniyle yıllık toplam kontenjan sayılarımızda herhangi bir azalma olmayacaktır. Planlarını önümüzdeki yıla göre yapan diş hekimlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (DUS), 2026'ya mahsus istisnai olarak iki defa yapılması, 2027'den itibaren de tek sınav olarak devam edilmesinin planlandığını söyledi.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi'nde yılda bir defa yapılacağı ilan edilen DUS uygulama tarihlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda revize edildiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"DUS'un yılda bir defa yapılma kararı 2025 yılı ikinci dönem DUS'tan sonra alındığı için herhangi bir mağduriyete sebep olmaması amacıyla DUS uygulamasının 2026 yılına mahsus istisnai olarak iki defa yapılması, 2027 yılından itibaren de tek sınav olarak devam edilmesi planlanmıştır."

ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi'ne "osym.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.