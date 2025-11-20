Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız azalıyor

Cumurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu' programında konuştu.

Türkiye'de nüfus artış hızının düştüğüne bir kez daha dikkati çeken Erdoğan, "Nüfus artış hızımız azalıyor, doğurganlık oranına baktığımızda şu anda bir felaketi yaşıyoruz.Toplum olarak bireyselleşiyor, bunun sonucu olarak yalnızlaşıyoruz. Toplam doğurganlık hızı 1,48 şu anda bir felaketi yaşıyoruz" dedi.

"Geleceğimiz için alarm zilleri çalıyor"

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Geleceğimiz için alarm zilleri çalıyor. Beyler alınmasın kusura da bakmasın. Kadınlar, çocuk yetiştirme konusunda eşlerinden gerekli desteği göremiyor. Yükün büyük bir bölümü maalesef kadınların omuzlarına yükleniyor. Oysa aile hayatıyla da bizlere en güzel örnek olan peygamber efendimiz şöyle buyuruyor, 'Kadınlar, erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yarılardır.' Evet tam olarak mesele budur. Bizim zihniyetimizin, bizim toplum ve aile yapımızın omurgası işte budur. İnancımızın bize emrettiği budur.

"Toplum olarak bireyselleşiyor, yalnızlaşıyoruz"

Veriler bize gençlerimizin artık geç yaşlarda evlendiğini gösteriyoruz. 2024'te evlenme yaşı kadınlar için 25,8'e erkekler için 28,3'e yükseldi. Boşanmaların 3'te biri evliliğin ilk 5 yılı içerisinde meydana geliyor. Toplum olarak bireyselleşiyoruz. Yalnızlaşıyoruz. 2008'te 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü 2024'te 3,11 kişiye geriledi."

"Aile kurumunun üzerine titriyoruz"

Erdoğan, aile kurumunun önemini şu sözlerle anlattı:

"Aileye baktığımızda milleti, milleti baktığımızda onu meydana getiren medeniyeti görürüz. Aile okul hükmündedir; aile sabrın, şefkatin, fedakarlığın mektebidir. Aile kurumunun üzerine titriyoruz. Cinsiyetsizleştirme gibi dayatmaları ve LGBT gibi sapkın akımlara karşı gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Sosyal medya ve dijital mecralarda insanla birlikte aileyi, toplum yapımızı ve değerlerimizi hedef alan içeriklerle mücadele ediyoruz."

"2026 yılında da evlenecek gençlere desteğimizi sürdüreceğiz"

Aile yılı kapsamında 2026 yılında da evlenecek gençlere desteklerin devam edeceğini belirten Erdoğan, "2025 senesini aile yılı ilan ettik. Evlilik öncesi eğitimi, aile eğitimini devreye aldık. Aile ve Gençlik Fonu'nu hayata geçirdik. Şu ana kadar bu krediyi almaya hak kazanan çift sayısı 62 bini geçti. Evlenecek gençlerimize inşallah daha yüksek tutarda destekler vereceğiz. Doğum yardımlarımıza da ivme kazandırdık. Önümüzdeki 10 seneyi Aile ve Nüfus 10 Yılı olarak ilan ettik." dedi.