Çok Bulutlu 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 20.11.2025 13:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22-23 Kasım tarihlerinde Johannesburg’da düzenlenecek 20’nci G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti’ni ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 22-23 Kasım tarihlerinde Johannesburg’da düzenlenecek 20’nci G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti’ni ziyaret edeceğini duyurdu.

Duran, ziyarete ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, “Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik” ana teması altında icra edilecek Zirve'ye çeşitli oturumlar sırasında hitap edeceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve vesilesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere, G20 Liderleri ile uluslararası kuruluş temsilcileriyle de bir araya gelmeleri öngörülmektedir.".

ETİKETLER
G20 Liderler Zirvesi
Sıradaki Haber
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2026'da iki kez yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:48
Merkez Bankası rezervleri 187,4 milyar dolara yükseldi
14:42
Rusya: Zaporijya bölgesinde Veseloye yerleşim birimini ele geçirdik
14:40
KKM bakiyelerindeki düşüş sürüyor
14:36
"Rami Tarih Konuşmaları" 22 Kasım'da başlıyor
14:52
Bakan Tekin: 821 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirdik
14:17
Endonezya'da yanardağ patlamasının ardından mahsur kalan 178 dağcı kurtarıldı
Antalya tarımı fotoğraf karelerinde
Antalya tarımı fotoğraf karelerinde
FOTO FOKUS
LEVENT'ten ilk atışta tam isabet
LEVENT'ten ilk atışta tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ