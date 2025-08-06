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TRT Haber 06.08.2025 21:29

Emine Erdoğan: Eserlerin ait oldukları topraklarda sergilenmesi büyük gurur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Geleceğe Miras Projesi doğrultusunda yürütülen titiz çalışmalarla ortaya çıkarılan ve ülkemize yeniden kazandırılan eserlerin, ait oldukları topraklarda sergilenmesine tanıklık etmek büyük bir gurur vesilesi." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan: Eserlerin ait oldukları topraklarda sergilenmesi büyük gurur

Emine Erdoğan, 'Arkeolojinin Altın Çağı' sergisini ziyaretine ilişkin paylaşımını sosyal medya hesabından yaptı. Eserlerin, 'Geleceğe Miras Projesi' doğrultusunda yürütülen titiz çalışmalarla ortaya çıkarıldığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

 

"Geleceğe Miras Projesi doğrultusunda yürütülen titiz çalışmalarla ortaya çıkarılan ve ülkemize yeniden kazandırılan eserlerin, ait oldukları topraklarda sergilenmesine tanıklık etmek büyük bir gurur vesilesi. Yaklaşık iki bin yıllık Marcus Aurelius heykelinin ise 65 yıl sonra ülkemize getirilmesi tarihi bir adımdır. Kültürel kimliğimizin ve sahiplenme bilincimizin simgesi olan bu özel sergide ve 'Geleceğe Miras Türkiye Arkeolojisinin Altın Çağı' isimli prestij kitapta emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum."

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Arkeoloji Emine Erdoğan Tarihi Eser
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