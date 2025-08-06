Açık 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 06.08.2025 20:09

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'sahte sağlık raporu' iddialarına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, "Sahte sağlık raporuyla, yabancı uyruklu bir kişinin Türkiye'de kalış süresinin usulsüz biçimde uzatıldığı" yönündeki iddialara ilişkin, söz konusu rapora istinaden herhangi bir ikamet izni verilmesinin veya mevcut ikamet izni süresinin uzatılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'sahte sağlık raporu' iddialarına ilişkin açıklama

Göç İdaresi, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Sahte sağlık raporuyla, yabancı uyruklu bir kişinin Türkiye'de kalış süresinin usulsüz biçimde uzatıldığı" yönündeki haber ve paylaşımlara dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Başkanlığa başvuran yabancıların teslim ettiği tüm belgelerin büyük bir titizlikle incelendiği, gerçek olup olmadığının ilgili kurum ve kuruluşlardan teyit edildiği, sahte belge sunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Haberlerde adı geçen yabancının İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sunduğu sağlık raporunun gerçekliğinden şüphe edilmesi üzerine gerekli incelemelerin yapılması amacıyla bahse konu rapor İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmiş ve sahte olduğunun anlaşılması üzerine Beylikdüzü Devlet Hastanesince Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu rapora istinaden herhangi bir ikamet izni verilmesi veya mevcut ikamet izni süresinin uzatılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir."

ETİKETLER
Göç İdaresi Başkanlığı İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Devletin hızlı refleksi: Sahte e-İmza çetesi çökertildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:35
Rus heyeti başkanı Medinskiy: Kiev, 1000 Ukrayna askerini takas etmeyi reddediyor
21:39
Emine Erdoğan: Eserlerin ait oldukları topraklarda sergilenmesi büyük gurur
21:19
Borsa günü yükselişle tamamladı
21:31
ABD'de Texaslı siyasetçiler bomba ihbarı üzerine kaldıkları otelden tahliye edildi
21:23
Bitlis'te freni boşalan tır 11 araca çarptı
20:28
Trump'tan Putin-Witkoff görüşmesine ilişkin mesaj: Büyük ilerleme kaydedildi
"Karaağalar Koğuşu" restorasyonu tamamlanarak ziyarete açıldı
"Karaağalar Koğuşu" restorasyonu tamamlanarak ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
Bitlis'te freni boşalan tır 11 araca çarptı
Bitlis'te freni boşalan tır 11 araca çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ