Ömer Çelik: Sahtecilik yapanları devletten jiletle kazıyacağız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Çelik, sahte diploma soruşturmasının hassasiyetle yürütüldüğünü, bu konunun üzerine kararlılıkla gidildiğini söyledi. "Devlet kurumları tarafından bu hareketlilik bir yıl önce tespit edildi" dedi.

Sahtecilik yapanların devletten jiletle kazınacağını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Üzerine kararlılıkla gidiyoruz"

"Bunun üzerine kararlılıkla gidiyoruz sonuna kadar gideceğiz. Devletteki bu şebekeleşme bu tip faaliyetleri yapanlar devlet hayatından ya da devlet hayatına musallat olan bütün bu yapılar jiletle kazılacaktır. Hukuk çerçevesinde bunun gereğini yapılacaktır. Devlet kurumları tarafından bu hareketlilik bir yıldan önce tespit edilmiştir, bir yıldan önce bu hareketlilik tespit edildikten sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın koordinasyonunda hassas bir şekilde bu soruşturmalar yürütülmüştür. Bu süre içerisinde kamusal alanda bir zararın ortaya çıkmaması için ilgili kurumlar uyarılmıştır.".