Gündem
AA 18.03.2026 10:29

Emine Erdoğan: 18 Mart bir milletin yeniden ayağa kalktığı gündür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "18 Mart, bir milletin, küle dönmüş umutlarını kor bir inanca çevirip yeniden ayağa kalktığı gündür" dedi.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

18 Mart'ın, bir milletin, küle dönmüş umutlarının kor bir inanca çevirip yeniden ayağa kalktığı gün olduğunu belirten Emine Erdoğan, "En karanlık anlarda bile kenetlenme ruhumuzu diri tutan bu irade, bugün hala yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Şanlı zaferin yıl dönümünü kutluyor, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Onların emaneti olan bu topraklar, bize düşen en büyük sorumluluk, en kıymetli mirastır. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü törenleri
MSB: Mehmetçik Türk milletinin dimdik duran iradesidir
