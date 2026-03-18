Gündem
AA 18.03.2026 10:14

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin en zor zamanlarda nasıl tek yürek olduğunu ve direndiğini hatırlatan güçlü bir millî hafızadır" mesajını paylaştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad eden Kurtulmuş, mesajında, "Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin en zor zamanlarda nasıl tek yürek olduğunu ve direndiğini hatırlatan güçlü bir millî hafızadır." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şu ifadelere yer verdi:

"Bu büyük zafer, fedakârlığın ve vatan sevgisinin sözden öte, bir duruş, irade ve eylem meselesi olduğunun açık ispatıdır. Şanlı zaferimizin 111'inci yıl dönümünde kahraman ecdadımızı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyor; birliğimizi ve kardeşliğimizi sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz."

