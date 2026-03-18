Gündem
TRT Haber 18.03.2026 10:09

DMM'den bayram öncesi "yapay zeka" destekli dolandırıcılık uyarısı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bayram öncesinde sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden artan yapay zeka destekli dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

DMM'den yapılan açıklamada, dolandırıcıların son dönemde sosyal medya platformları ve anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla vatandaşları hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, dolandırıcılık girişimlerinde özellikle kamu kurumları ya da kişilerin tanıdıklarından geliyormuş izlenimi verilen, yapay zeka teknolojisiyle desteklenmiş içeriklerin kullanıldığına dikkat çekildi.

Kişisel ve finansal bilgiler hedef alınıyor

Söz konusu içeriklerle kullanıcıların sahte bağlantılara yönlendirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi;

Bayram öncesinde sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden, tanıdıklarınızdan ya da kamu kurumlarından geliyormuş izlenimi verilen ve yapay zeka destekli içerikler barındıran mesajlar aracılığıyla dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu görülmektedir.

Bu tür içeriklerle sahte bağlantılara yönlendirilen kullanıcıların kişisel ve finansal bilgileri ele geçirilmeye çalışılmaktadır. Vatandaşlarımızın kaynağı doğrulanamayan içeriklere itibar etmemesi, şüpheli bağlantılara erişim sağlamaması ve kişisel bilgilerini paylaşmaması önemle rica olunur. 

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Ramazan Bayramı Dolandırıcılık Yapay Zeka
