Bakan Güler: Şehitlerimiz ve gazilerimiz yürüdüğümüz yolun en güçlü rehberleridir

Milli Savunma Bakanı Güler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı;

Bugün, şanlı tarihimizdeki en büyük destanlardan biri olan Çanakkale Zaferi’nin 111’inci yıl dönümünü idrak ediyor; bu toprakları bize ebedî vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Tarihimizin şanlı mimarları, Çanakkale’de büyük bir iman ve adanmışlıkla verdikleri mücadele ile asil milletimizin istiklal ve istikbali uğruna neleri başarabileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermişlerdir.

Anadolu’nun ve gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelen Mehmetçikler, sarsılmaz bir inanç ve eşsiz bir cesaretle göğüslerini siper ederek yalnızca Çanakkale Boğazı’nı değil, milletimizin kaderini de korumuşlardır. Deniz ve kara savaşlarında; geride bıraktıkları sevdiklerini, gençliklerini ve hayallerini hiç tereddüt etmeden vatan uğruna feda eden kahramanların sergiledikleri o büyük mücadele, cesaretin ve fedakârlığın en yüce örneklerinden biri olarak tarihimizdeki müstesna yerini almıştır.

"Mücadele ruhu bir kez daha kendisini göstermiştir"

Çanakkale’den yükselen o mücadele ruhu; Sarıkamış’ta, Millî Mücadele’de, Sakarya’da ve Dumlupınar’da yeniden vücut bulmuş; Kıbrıs’ta, terörle mücadelede ve 15 Temmuz’da bir kez daha kendisini göstermiştir. Bugün dünya; güvenlik dengelerinin hızla değiştiği, kriz ve çatışmaların arttığı zorlu bir dönemden geçmektedir. Yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmeler, güçlü ve hazırlıklı olmanın ne kadar hayati olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de; atalarımızın eşsiz kahramanlıklarından aldığı ilhamla hudutlarımızda, Mavi ve Gök Vatanımızda ülkemizin güvenliğini sağlamak için büyük bir kararlılık ve cesaretle görev yaparken aynı zamanda çeşitli coğrafyalarda küresel barış ve istikrara katkı sunmaktadır.

"Vatan aşkı bizlere daima yön göstermektedir"

Millî Savunma Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda ülkemizi daha güçlü, daha güvenli ve daha müreffeh yarınlara taşımak için çalışmalarımızı azimle sürdürmekteyiz. Bu büyük yürüyüşte en büyük dayanağımız; şehitlerimizin fedakârlıkları, gazilerimizin kahramanlıkları ve milletimizin sarsılmaz iradesidir. Unutulmamalıdır ki şehitlerimiz ve gazilerimiz yalnızca geçmişimizin kahramanları değildir, onlar aynı zamanda bugün yürüdüğümüz yolun en güçlü rehberleridir. Onların azmi, kararlılığı ve vatan aşkı bizlere daima yön göstermektedir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başımızın tacı olan şehit ve gazi ailelerimiz ile kahraman gazilerimizin, her daim tüm imkânlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle başta Çanakkale’de destan yazan kahramanlarımız ve Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun.