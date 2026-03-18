Ramazan Bayramı süresince hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 19-22 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bayram tatili boyunca Türkiye genelini yağışlı bir hava bekliyor. Tatilin başlangıcıyla birlikte sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Arefe günü Marmara ve Ege'de fırtına uyarısı

Yarın (19 Mart Perşembe Arefe), Marmara ve Kuzey Ege’de rüzgarın hızının saatte 60 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. MGM, deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyarırken; İzmir ve Aydın, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin kıyı kesimleri hariç ülke genelinde yağış etkili olacak. Ankara’da arefe günü sıcaklığın 6-10 derece, İstanbul’da ise 8-10 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Yağış tüm yurda yayılacak

20 Mart Cuma, Bayramın 1. günü itibarıyla yağışlı hava dalgası Türkiye’nin tamamını etkisi altına alacak. İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışlar görülürken, Doğu Anadolu Bölgesi’nde (Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri) kar yağışının süreceği tahmin ediliyor. Antalya ve Muğla çevrelerinde ise gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olabileceği bildirildi.

Bayramın ikinci günü olan 21 Mart Cumartesi günü, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimleri parçalı bulutlu, kalan tüm kesimler yağışlı geçecek.

Bayramın üçüncü günü 22 Mart Pazar günü ise İzmir ve Aydın'ın batısı parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz kıyıları parçalı ve çok bulutlu, kalan tüm kesimlerde yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

MGM haritalarına göre bayram süresince beklenen tahmini sıcaklık değerleri şöyle; Ankara: 4 - 16 derece (yağmurlu), İstanbul: 7 - 13 derece (yağmurlu), İzmir: 6 - 17 derece (parçalı bulutlu ve yağmurlu), Antalya: 13 - 19 derece (gök gürültülü sağanak yağışlı), Erzurum: -4 / 9 derece (karla karışık yağmur)

Yetkililer, bayram ziyareti için yola çıkacak sürücülerin özellikle yüksek kesimlerdeki olası kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmalarını, güncel hava tahmin raporlarını takip etmelerini tavsiye etti.