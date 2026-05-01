TRT Haber 01.05.2026 16:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'nin 62. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin 62. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'ya bir tebrik mesajı gönderdi.

[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

Kurulduğu günden beri kamu yayıncılığı sorumluluğunu layıkıyla yerine getirmeye çalışan Türkiye Radyo Televizyon Kurumumuzun (TRT) 62’nci kuruluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

Teknolojideki gelişme doğrultusunda, yayın kalitesini her geçen gün artıran ve faaliyet alanını genişleten TRT, bugün de tüm kanalları ve çok dilli yayınlarıyla radyo ve televizyon yayıncılığı alanında öncü kurumumuzdur. Dijital dünyaya, dönüşen izleme ve dinleme alışkanlıklarına başarıyla uyum sağlayan TRT’miz, ülkemizin sesi, milletimizin belleği ve sorumlu yayıncılığın öncüsü olma vasfını kararlılıkla sürdürmektedir.

"TRT'nin ulaştığı seviye iftihar kaynağıdır"

Türkiye yüzyılı vizyonumuzu yayıncılık alanına taşıyan TRT’nin, ülkemizin haklı tezlerini ve verdiğimiz adalet mücadelesini uluslararası kamuoyuna daha gür bir biçimde duyurma gayretimizde üstlendiği rol büyük önem taşımaktadır. Küresel ölçekte artan dezenformasyon karşısında hakikati esas alan yayıncılık anlayışıyla uluslararası medyada önemli bir referans noktası hâline gelen TRT’nin bugün ulaştığı seviye, milletimiz için bir iftihar kaynağıdır.

Birçok ismin yetişmesine vesile olan, radyo ve televizyon sektöründe bir okul niteliği taşıyan TRT’den, başarılı, nitelikli ve sektöre yön veren özgün çalışmalarına yenilerini eklemesini bekliyorum.

Bu vesileyle, TRT ailesinin tüm mensuplarına emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyor, TRT’nin önümüzdeki dönemde de aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğine; ülkemizin, milletimizin ve tüm mazlumların gür sesi olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum.

