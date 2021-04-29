Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 22:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emekli Orgeneral Servet Yörük hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Eski Jandarma Genel Komutanlarından Emekli Orgeneral Servet Yörük vefat etti.
Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren 44. Jandarma Genel Komutanı Servet Yörük için yarın saat 14.30'da Selimiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak.
Yörük'ün cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
Samsun'da 1950'de dünyaya gelen Yörük, evli ve 2 çocuk babasıydı.
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