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Gündem
AA 23.03.2025 10:05

Ekrem İmamoğlu tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca,İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen bazı şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasına hükmetti.

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında kimler tutuklandı?
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında kimler tutuklandı?

Diğer şüphelilerin ise hakimlikteki işlemleri devam ediyor.

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İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında kimler tutuklandı?
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