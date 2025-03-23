TBMM'de yoğun mesai bu hafta da sürecek

Yeni haftada milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te olacak. Emekli bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasını da içeren teklifin görüşmelerine Genel Kurul'da devam edilecek.

Böylece emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı için toplam 8 bin lira ödeme yapılacak. Dul ve yetim aylığı alanlara da bayram ikramiye ödemesi hisseleri oranında yapılacak.

Doğum yardımı kalıcı hale getirilecek

Torba kanunda yer alan bir diğer düzenleme ile doğum yardımları kalıcı bir sosyal destek programı haline getirilecek.

1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan ilk çocukta tek seferde veya 5 yaşını tamamlayana kadar aylık doğum desteği sağlanacak.

Biletsiz yolcu taşıyanlara para cezası

Teklifteki bir diğer düzenlemeyle, biletsiz yolcu taşıyanlara verilen idari para cezaları artırılacak. Buna göre 300 lira olan idari para cezasının alt sınırı 8 bin 500 liraya, üst sınırı ise 85 bin liraya çıkarılacak.

Sözleşmesiz taşımacılık yapanlara da aynı miktarlarda idari para cezası kesilecek.

Çocukları bekleyen dijital tehlikeler Meclis'in gündeminde

Meclis'te komisyonlarda da yoğun mesai sürecek. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna UIaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katılacak.

Bakan Uraloğlu komisyonda 'Dijital Platformlarda Çocuklara Yönelik Tehlikeler' konulu sunum yapacak.

Yapay Zeka Araştırma Komisyonunda ise Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve akademisyenler dinlenecek