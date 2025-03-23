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Gündem
AA 23.03.2025 04:40

"RTÜK'ün talimatıyla televizyonlardaki tüm canlı yayınlar kesildi" iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "RTÜK'ün talimatıyla televizyonlardaki tüm canlı yayınlar kesildi" iddiasını yalanladı.

"RTÜK'ün talimatıyla televizyonlardaki tüm canlı yayınlar kesildi" iddiasına yalanlama

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan "RTÜK'ün talimatıyla televizyonlardaki tüm canlı yayınlar kesildi" iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 6112 sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince 'Kanun dışında yayın yapan, halkı sokağa davet eden, illegal örgütlerin sözcüsü gibi beyanlarda bulunan yorumcuları ekrana taşıyan, kişi haklarına aykırı taraflı yayıncılık faaliyeti gösteren, devlet büyüklerine, soruşturmayı yürüten yargı mensuplarına, emniyet personeli ile kolluk kuvvetlerine hakaret ve tehditlere varan ifade ve yayınlara yer veren yayıncı kuruluşlarla ilgili uzun süreli yayın durdurma dahil, lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanabileceği' hatırlatmasında bulunmuştur."

RTÜK'ün uyarısının canlı yayınların kesilmesi değil, mezkur kanun hükümlerine riayet edilmesi yönünde olduğu anımsatılan açıklamada, "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadesi kullanıldı.

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