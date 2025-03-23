Bakan Yerlikaya: 323 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin düzenlenen eylemlerde bu gece 323 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı. Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Polis memuruna asit atıldı

Bakan Yerlikaya, Saraçhane'deki gösterilerde bir polis memuruna asit atıldığını açıkladı.

Yerlikaya açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler.

Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum: Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa asla izin vermeyeceğiz.

Polislerimiz, ülkemizin huzur ve güveninin teminatıdır ve bu amaçla görevlerini yerine getirmektedir"