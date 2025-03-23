Açık -1.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.03.2025 06:01

YSK'dan "CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptal edildiği" iddiasına yalanlama

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan açıklamada, "Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup YSK'nin herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır" denildi.

YSK'dan "CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptal edildiği" iddiasına yalanlama

YSK'den, CHP'nin olağanüstü kurultay kararını iptal ettiğine dair sosyal medyada çıkan iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup YSK'nin herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu'na ait resmi internet sitesi dışında herhangi bir sosyal medya hesabı kesinlikle bulunmamaktadır. Konu ile alakalı yasal süreç başlatılacaktır."

Açıklamada, konuyla ilgili haber ve paylaşımlar için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

ETİKETLER
YSK
Sıradaki Haber
"RTÜK'ün talimatıyla televizyonlardaki tüm canlı yayınlar kesildi" iddiasına yalanlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:51
"RTÜK'ün talimatıyla televizyonlardaki tüm canlı yayınlar kesildi" iddiasına yalanlama
04:51
"Göstericilere portakal gazı ile müdahale ediyor" iddiasına yalanlama
04:38
Provokatörlerden polise asitli ve baltalı saldırı
04:12
Bakan Yerlikaya: 323 şüpheli gözaltına alındı
02:47
Ankara'da provokatörlerin saldırısında bir polis yaralandı
02:36
İstanbul'daki izinsiz gösteride provokatörler İBB binasına girdi
Ayder Yaylası ve Kaçkar Dağları kar yağışının ardından beyaza büründü
Ayder Yaylası ve Kaçkar Dağları kar yağışının ardından beyaza büründü
FOTO FOKUS
Güvenlik Duvarı: Burs Dolandırıcılığı
Güvenlik Duvarı: Burs Dolandırıcılığı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ