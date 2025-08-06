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DHA 06.08.2025 23:16

EGM'den 'sahte e-posta' uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı kişilerin Emniyet Genel Müdürü ve Vali Mahmut Demirtaş'ın adını kullanarak sahte e-posta adresleri üzerinden vatandaşlardan kişisel veri talep ettiklerini, vatandaşların bu taleplere itibar etmemesi gerektiğini bildirdi.

EGM'den 'sahte e-posta' uyarısı

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde bazı şahısların Emniyet Genel Müdürü - Vali Sayın Mahmut Demirtaş adını kullanmak suretiyle, kendisine ait olmayan mail adreslerinden çeşitli yanlış bilgiler paylaşarak, kişisel verilerin talep edildiğine dair bildirimler tarafımıza ulaşmıştır. Bu vesileyle, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma gereği duyulmaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için kendilerinden İstenilen kişisel veri veya diğer taleplere ilişkin içeriklere itibar etmemeleri, bu ve benzeri şüpheli bir durum ile karşılaşmaları durumunda, derhal güvenlik birimlerine bilgi vermeleri gerekmektedir"  ifadelerine yer verildi.

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