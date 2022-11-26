Toroslar üzerinde "dengeli konsol" yapım metoduna göre yükseklikleri 42-166 metre olan, 8 orta ve 2 kenar ayak üzerinde Karayolları Genel Müdürlüğünce projelendirilen Eğiste Hadimi Viyadüğü'nde çalışmalar tamamlandı.

Türkiye'nin en yüksek ve en uzun dengeli konsol köprüsü olacak viyadük, 12,5 metre platform genişliğe sahip 2 farklı köprü şeklinde projelendirildi.

Eğiste Hadimi Viyadüğü, gidiş-geliş güzergahında 4 şeritte trafiğe hizmet verecek.

Mevcut iki yönlü yolun standartlarının ve bu kapsamda trafik, yol ve sürüş güvenliğinin artırılması için yapılan Eğiste Hadimi Viyadüğü, mevcut yola göre yaklaşık 4 bin 400 metre kısalma sağlayacak.

Viyadüğün trafiğe açılmasıyla Türkiye'nin kuzey-güney aksının önemli arterlerinden biri olan Konya-Hadim-Taşkent-Alanya güzergahında zamandan tasarruf sağlarken, seyahat konforu ve sürüş emniyetiyle yol standardı yükseltilecek, akaryakıttan tasarruf edilerek ülke ekonomisine önemli oranda katkı sağlanacak.

[Eğiste Hadimi Viyadüğü açılıyor] Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu TRT Haber'de. https://t.co/ZFKS3J6nEG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 26, 2022

"Mühendislik çözümlerimizi artık yurt dışına ihraç eder hale geldik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, projeye ilişkin TRT Haber'de soruları cevapladı.

Bunlar gurur duyulacak işler. Vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran o çileli yollar artık keyife dönüşüyor. Burası İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Konya-Alanya güzergahında önemli bir Eğiste Bölgesi'nde bulunmaktayız. Eğiste Hadimi Viyadüğü, Hadimi ilçemize de en yakın noktalardan bir tanesi. Burayı Eğiste Hadimi Viyadüğü ile birlikte konforlu, güvenli bir hale getirdik. Burada son derece zor coğrafi şartlarda çok meşakkatli yollar vardı. Bunların hepsi 20 dakikatan fazla seyahat süresini kısaltıyor. Zor süreçleri konfora, güvene dönüştürüyor. Burada teknolojik bir köprü yaptık. Türk mühendislik çözümlerinin de en önemlerinden bir tanesi. Burada yerli milli mühendislik çözümleri ile artık kendi kendimize yeter hale geldik. Bu mühendislik çözümlerimizi artık yurt dışına ihraç eder hale geldik.

"Adeta Toroslara bir mühür vurmuş oluyoruz"

Burası 1372 metre uzunluğunda, ayak yüksekliği bakımından da 166 metre ile Türkiye'nin en yükseği ve dünyanın sayılı yüksek köprülerinden viyadüklerinden bir tanesi. 2 gidiş, 2 geliş olarak projelendirdik. Ortada 8 tane ayak var. Her ayak arasında 170 metre geniş açıklıklar var. 8 ayağın dışında da 2 tane kenar ayaklar var. Bu kadar 170 metrelik bir açıklığı geçmek ciddi bir mühendislik çözümü gerektiriyor. O yüzden burada dengeli konsol tipinde ayakları yaparak birbirine birleştirdik. Böyle büyük bir çözümü burada bitirmiş olduk. Adeta Toroslara bir mühür vurmuş oluyoruz.

Bu projeler yüzyıllar boyuncu ülkeye hizmet edecek ve buradaki ekonominin, sanayinin, turizmin, tarımın gelişmesine çok olağanüstü faydalar sağlayacak, kıymetli işlerimizden bir tanesi. Bu yol sayesinde bu köprü sayesinde yol tam 4,5 kilometre kısaldı. Bu 4,5 kilometre kısalmanın verdiği zaman kazancı, bunun akaryakıt kazancı burada egzoz emisyonun azalması hepsi üst üste koyulacak yüzyıllar boyu bu tasarrufları sağlayacağız. Güvenlik sayesinde de kazalarda ciddi derecede neredeyse sıfıra yakın azalmalar oldu.