Şırnak, Siirt ve zaman zaman da Irak'ın kuzeyi... Nerede kritik bir operasyon varsa, oradaydı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'efsane' dediği o kahraman, teröristlerle çıkan çatışmada şehadete yürüdü.

45 yaşında 3 çocuk babası Nimet Encu, hayatını PKK'lı teröristlerle mücadeleye adamıştı.

"29 sene bu dağlarda PKK'yla savaşan bir kahramandır"

Şehit Encu’nun amcası Yahya, “29 sene bu dağlarda fiilen görev yapıp da PKK'yla savaşan bir adam kahramandır. Çok cesur ve gayretli bir adamdı hiç yorulmazdı. Bizim acımız yalnız genç yaşta gittiği için yoksa ne mutlu ki, kim bu vatan için şehit olursa kim bu mertebeye varmak istemez ki" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit korucunun ailesini arayarak başsağlığı diledi.

????Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan, Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda Şehit düşen Kahraman Korucumuz Nimet Encu'nun Şırnak'taki ailesine taziye dileklerini iletti.



Rabbim bizleri, Şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin pic.twitter.com/iFV3hDQMY5 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 22, 2023

Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu kapsamında Bestler Dereler bölgesindeki çatışmada şehit oldu, ancak kanı yerde kalmadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kahraman arkadaşlarımızın orada bu operasyonu hem nimetin kanını yerde bırakmayarak hem de teröristleri tek tek temizleyerek devam ettirdiğini bir kere daha huzurunuzda operasyonun gelişen bilgisi olarak vermek isterim. Toplamda bestler derelerde toplam 5 terörist ölü olarak ele geçirildi” dedi.

"Babamın kanı yerde kalmadı"

Şehit Nimet Encu’nun oğlu Barış Encu şöyle konuştu:

"Başım dik, alnım ak. Babamın kanı yerde kalmadı Allah'a şükürler olsun. Babam çok iyi biriydi. Babamın boşluğunu zaten hiç kimse dolduramaz. Vatanı için şehit oldu. Bizim yolumuz belli, babamın yolu. Allah bu canı almadığı sürece babamın yolundan gideceğiz biz.”